產險五業者去年統統賺錢

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

產險業2024年獲利豐收，五家業者成績亮眼。台灣產物保險去年全年簽單保費為88.7億，較2023年同期成長6.7%，創歷史新高水準，去年自結稅後純益11.6億元，EPS為3.21元，較前一年成長18.9%，創造上市掛牌以來最佳成績；另外四家金控產險包含產險龍頭富邦產去年稅後純益31億元、國泰產27億元、華南產12.93億元以及兆豐產險4.12億元，其中兆豐產2023年虧損14.67億元，2024年由虧轉盈，明顯甩開防疫險陰霾。

揮別前兩年防疫險重大虧損，產險業者表示，2024年是產險業有史以來獲利最佳的一年。台產主管就表示，2025年業績目標成長10%，以去年每股配發1.3元現金股利，高於前一年每股1元的現金股息，現金股息殖利率有4.56%，法人預估，隨著台產獲利創新高，今年的股利配發金額也有機會創新高，估至少配息1.5元。

台產去年稅後純益11.61億元，其中保險業務損益6.08億元雖較前年同期6.89億元下滑，主要受去年0403地震與多個颱風造成理賠金額上升所致，全年簽單保費88.74億元，貢獻最多的是工程險，今年也會穩步成長，且不計劃調漲，不過也有產險業者表示，工程險受再保成本墊高，有調漲可能。

產險 防疫險

延伸閱讀

王鴻薇批羅一鈞混淆視聽 林俊憲：常識在藍白身上不適用？

立委王鴻薇指混淆視聽 羅一鈞：如預算可過關請盡量罵

衛福部宣傳預算遭刪 9大醫界團體憂防疫受阻

羅一鈞「跪求立委」砍預算放過防疾 苗博雅批：提案有動過腦？

相關新聞

試辦6個月…亞資中心業務 金管會3面向放寬

亞洲資產管理中心（亞資中心）高雄亞灣特區的業務開放範圍，據了解，金管會將朝三大面向放寬財務槓桿，並鬆綁商品銷售相關規定，...

國銀外幣存款衝破15兆元 上月可望持續「增胖」

據金管會統計，2024年11月底國銀外幣存款餘額首度衝破15兆元大關，一口氣攀升到15兆587億元續創史上顛峰，累計前1...

再保費用調高效應 產險今年簽單保費看漲

2024年產險業簽單保費達到2,702億元創新高，今年有機會挑戰突破3,000億元紀錄，產險業者坦言，今年簽單保費平均將...

國銀外幣放款增千億 寫八年高點

據央行統計，2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元，累計前11月大增1,159億元寫至少近八年來新高，銀行圈認...

新春限定旅平險搶市

寒假及春節旅遊旺季已揭開序幕，而產險2024年網路投保金額創下歷史新高，其中旅綜險網路投保金額達13.3億元，年成長56...

產險五業者去年統統賺錢

產險業2024年獲利豐收，五家業者成績亮眼。台灣產物保險去年全年簽單保費為88.7億，較2023年同期成長6.7%，創歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。