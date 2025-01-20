產險五業者去年統統賺錢

產險業2024年獲利豐收，五家業者成績亮眼。台灣產物保險去年全年簽單保費為88.7億，較2023年同期成長6.7%，創歷史新高水準，去年自結稅後純益11.6億元，EPS為3.21元，較前一年成長18.9%，創造上市掛牌以來最佳成績；另外四家金控產險包含產險龍頭富邦產去年稅後純益31億元、國泰產27億元、華南產12.93億元以及兆豐產險4.12億元，其中兆豐產2023年虧損14.67億元，2024年由虧轉盈，明顯甩開防疫險陰霾。

揮別前兩年防疫險重大虧損，產險業者表示，2024年是產險業有史以來獲利最佳的一年。台產主管就表示，2025年業績目標成長10%，以去年每股配發1.3元現金股利，高於前一年每股1元的現金股息，現金股息殖利率有4.56%，法人預估，隨著台產獲利創新高，今年的股利配發金額也有機會創新高，估至少配息1.5元。

台產去年稅後純益11.61億元，其中保險業務損益6.08億元雖較前年同期6.89億元下滑，主要受去年0403地震與多個颱風造成理賠金額上升所致，全年簽單保費88.74億元，貢獻最多的是工程險，今年也會穩步成長，且不計劃調漲，不過也有產險業者表示，工程險受再保成本墊高，有調漲可能。