國銀外幣放款增千億 寫八年高點

據央行統計，2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元，累計前11月大增1,159億元寫至少近八年來新高，銀行圈認為，2025年川普2.0來臨，國際供應鏈加速移轉，降息續航也有助提升企業舉債意願，2025年外幣放款動能仍樂觀。

一家銀行主管說，2024年外幣放款量能大爆發有三大主因，一是美元對台幣升值，強勢美元換成台幣自然「增胖」，二是台灣企業積極布局東協及中南美洲供應鏈，資金需求增加。

三是台灣對外投資增加，據數據顯示，台灣核准對外投資2024年前11月已較2023年全年成長了88%，製造業占總體金額58%，對外投資暢旺，推升企業外幣資金需求。

央行公布2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元、月減343億元，若以32.457元匯率換算，兌回原幣的外幣放款餘額是152億美元，月減12.74億美元是去年最大，不論台幣或原幣的外幣放款都呈現減少。

一家銀行主管說，2024年11月美元對台幣升值1.3%，外幣放款水位卻不增反減，顯示企業逢年底還款潮，及支付海外貨款的力道，已遠超過匯率影響數。