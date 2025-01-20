國銀外幣放款增千億 寫八年高點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據央行統計，2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元，累計前11月大增1,159億元寫至少近八年來新高，銀行圈認為，2025年川普2.0來臨，國際供應鏈加速移轉，降息續航也有助提升企業舉債意願，2025年外幣放款動能仍樂觀。

一家銀行主管說，2024年外幣放款量能大爆發有三大主因，一是美元對台幣升值，強勢美元換成台幣自然「增胖」，二是台灣企業積極布局東協及中南美洲供應鏈，資金需求增加。

三是台灣對外投資增加，據數據顯示，台灣核准對外投資2024年前11月已較2023年全年成長了88%，製造業占總體金額58%，對外投資暢旺，推升企業外幣資金需求。

央行公布2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元、月減343億元，若以32.457元匯率換算，兌回原幣的外幣放款餘額是152億美元，月減12.74億美元是去年最大，不論台幣或原幣的外幣放款都呈現減少。

一家銀行主管說，2024年11月美元對台幣升值1.3%，外幣放款水位卻不增反減，顯示企業逢年底還款潮，及支付海外貨款的力道，已遠超過匯率影響數。

台幣

延伸閱讀

川普2.0戰略藍圖 台積電會被整碗捧走？專家：「去中國化」產業鏈

找川普「10人黑名單」建台美關係？徐巧芯驚呼：賴總統還見了3位

川普20日宣誓就職！天氣嚴寒典禮改室內 出席賓客、觀禮地點一次看

對台日遞橄欖枝？習近平動作頻頻釋1訊息 川普反應牽動兩岸

相關新聞

試辦6個月…亞資中心業務 金管會3面向放寬

亞洲資產管理中心（亞資中心）高雄亞灣特區的業務開放範圍，據了解，金管會將朝三大面向放寬財務槓桿，並鬆綁商品銷售相關規定，...

國銀外幣存款衝破15兆元 上月可望持續「增胖」

據金管會統計，2024年11月底國銀外幣存款餘額首度衝破15兆元大關，一口氣攀升到15兆587億元續創史上顛峰，累計前1...

再保費用調高效應 產險今年簽單保費看漲

2024年產險業簽單保費達到2,702億元創新高，今年有機會挑戰突破3,000億元紀錄，產險業者坦言，今年簽單保費平均將...

國銀外幣放款增千億 寫八年高點

據央行統計，2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元，累計前11月大增1,159億元寫至少近八年來新高，銀行圈認...

新春限定旅平險搶市

寒假及春節旅遊旺季已揭開序幕，而產險2024年網路投保金額創下歷史新高，其中旅綜險網路投保金額達13.3億元，年成長56...

產險五業者去年統統賺錢

產險業2024年獲利豐收，五家業者成績亮眼。台灣產物保險去年全年簽單保費為88.7億，較2023年同期成長6.7%，創歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。