再保費用調高效應 產險今年簽單保費看漲

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
保單示意圖。 聯合報系資料照
保單示意圖。 聯合報系資料照

2024年產險業簽單保費達到2,702億元創新高，今年有機會挑戰突破3,000億元紀錄，產險業者坦言，今年簽單保費平均將成長5%至8%，而隨著再保費用成本墊高，某些保費很有可能跟著調漲，幅度為一至二成左右，其中火險估平均調漲10%。

產險業主管指出，去年整體簽單保費數字仍有雙位數成長，不過由於地震、颱風等天災頻繁，影響最大的是「再保費用」，再保險人有提高費率，造成整體費率難以下調，預估今年產險保費多少也會跟著反映成本。

業者表示，自防疫險過後較少出現降成本搶生意的現象，「因此當再保成本增加，業者開出的保費價格理論上不會低，但上升幅度也有限。」

產險業者預估，火險費率還是會微幅上漲，成本都增加總不可能價格不漲，推估保險公司大概被漲兩成左右，全都轉嫁給客戶應該會引起反彈，預估火險平均會調漲一成左右。

事實上，經濟成長也會直接影響整個產險的發展，業者看今年經濟成長還是會和緩向上，那麼個人類的險種，如住宅火險地震險、車險等亦會因房市、車市景氣好，自然保險的人也就多。

去年產險業整體險種成長最大幅度為工程險，超過五成。業者說，主要是公共工程帶動業績，今年的工程險應還是會繼續成長，但不會明顯大幅增加」。

此外，旅綜險的成長也很顯著，產險業主管認為，今年國外旅遊保費一定比國內高，旅綜險會成長，因為國旅目前住宿價格高，很多人乾脆選擇出國遊玩，但國外成本也墊高，疫情過後都變貴，大致來看，旅綜險應該會有一成以上的成長。

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