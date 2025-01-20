國銀外幣存款衝破15兆元 上月可望持續「增胖」

據金管會統計，2024年11月底國銀外幣存款餘額首度衝破15兆元大關，一口氣攀升到15兆587億元續創史上顛峰，累計前11月增加1兆341億元，全年增額估是史上第四大量，銀行圈認為有兩大主因，美元兌台幣升值、出口暢旺使企業大額貨款匯入。

2024年前11月美元兌台幣升值5.6%，強勢美元換成弱勢台幣時，國銀外幣存款餘額自然「增胖」，加上出口暢旺，企業海外貨款匯入也存放外幣部位，使前11月增額破兆元，估12月將續增。

近十年外幣存款餘額概況

國銀20年外幣存款史上，全年增額破兆元有四個年度，分別是2013年、2014年、2021年及2022年，2024年將是第五個年度，全年增額料飛越2013年的1.04兆元，名列第四大。增量顛峰是2022年美國開啟暴力升息，美元雙率雙升，全民瘋外幣使當年外幣存款大增1.76兆元。

展望2025年，銀行圈對外幣存款動能看法不一，樂觀者認為，川普2.0來襲讓美元利率走勢存在不確定性，台美存款仍有利差，外幣存款仍具吸引力；保守者則指出，即便降息減速但仍屬「進行式」，料外幣存款量將緩步下滑。

據了解，預料2025年續降息，已有企業減降外幣定存部位，或趁美元高檔結售台幣做獲利了結，使部分銀行外幣存款動能趨緩。

銀行主管說，各銀行吸收外幣存款有三大好處，一、台美利差仍有利差，可續做SWAP（換匯交易）賺投資收益，二、從外存戶中挖掘財管大戶，三、外幣資產池愈大，資金成本愈低，有助提升淨利差。

金管會公布，2024年11月底國銀外幣存款餘額15兆587億元續寫史上高峰，已連三個月「月月攻頂」，11月單月增加1,841億元或1.2%也是近四個月最高，金管會指出是美元兌台幣升值1.3%所致。

若以11月底美元兌台幣匯率32.457元換算，11月底外幣存款餘額是4,640億美元，月減4億美元，連兩個月下滑，顯示剔除匯率變動因素後，兌回原幣的外幣存款水位反下滑，可能與企業年底營運資金調度有關。

累計前11月外幣存款大增1兆341億元，因12月美元續走升，估2024年全年增額可望衝破1.05兆元，擠入史上第四大增量。

去年11月底有六家擠入「兆元俱樂部」，包括中信銀、兆豐銀、北富銀、臺銀、玉山銀和第一銀行，估到2024年底將維持這前六大不墬。11月底以中信銀1兆4,220億元居冠，兆豐銀1兆2,690億元次之，老三是北富銀1兆2,033億元。

成長動能最強者則是老四臺銀1兆816億元，年增19%，累計前11月增加1,731.5億元，年增率和前11月增額都是最高。