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外幣放款去年狂增千億元寫8年新高 國銀迎2025年利好

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元，累計前11月大增1,159億元寫至少近八年來新高。圖／聯合報系資料照
2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元，累計前11月大增1,159億元寫至少近八年來新高。圖／聯合報系資料照

據央行統計，2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元，累計前11月大增1,159億元寫至少近八年來新高，銀行圈認為，2025年川普2.0來臨，國際供應鏈加速移轉，降息續航也有助提升企業舉債意願，2025年外幣放款動能仍樂觀。

一家銀行主管說，2024年外幣放款量能大爆發有三大主因，一是美元對台幣升值，強勢美元換成台幣自然「增胖」，二是台灣企業積極布局東協及中南美洲供應鏈，資金需求增加。

三是台灣對外投資增加，據數據顯示，台灣核准對外投資2024年前11月已較2023年全年成長了88%，製造業占總體金額58%，對外投資暢旺，推升企業外幣資金需求。

央行公布2024年11月底國銀外幣放款餘額4,944億元、月減343億元，若以32.457元匯率換算，兌回原幣的外幣放款餘額是152億美元，月減12.74億美元是去年最大，不論台幣或原幣的外幣放款都呈現減少。

一家銀行主管說，2024年11月美元對台幣升值1.3%，外幣放款水位卻不增反減，顯示企業逢年底還款潮，及支付海外貨款的力道，已遠超過匯率影響數。

拉長近三年來看，國銀外幣放款水位多在11~12月呈現減少，銀行圈估企業年底還款潮恐壓抑了2024年整體外幣放款量能，惟12月美元續升值1%，多空拉鋸，估全年外幣放款增額約近千億元。

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