Fed降息趨緩 今年債券收益有三大來源

美國聯準會（Fed）2024年開啟降息循環之後，市場預期今年降息速度將變慢。法人指出，今年債券吸引力來自於殖利率仍高，但利差縮減空間有限，致勝關鍵在於選債讓收益極大化。

路博邁固定收益共同投資長巴夏（Ashok Bhatia）上周來台指出，去年年初市場預期Fed全年將降息6碼（即1.5個百分點），但Fed只降息4碼。與去年初相比，今年初投資人對於Fed的預期降低，這反而是好事。

路博邁預期，Fed今年將降息兩次，明、後年各降一次，中性利率將降到3.25~3.75%。巴夏指出，由於殖利率曲線將陡峭化，即使今年Fed將緩步降息，今年債市收益也將很有吸引力。

巴夏表示，信用債的利差仍窄，已接近歷史低檔區，緩衝的空間有限，今年債券的吸引力來自於收益率，債券收益有三大來源，即資產配置、選債及存續期管理，選債是關鍵。整體來看，今年債券總回報可望接近一成。

巴夏指出，投資人可以放眼信用債之外的投資機會。以路博邁NB策略收益基金來說，機構不動產抵押證券（MBS）比重已提高到37.3%最多，這也是基金中占比最高的債種，證券化信用債也有18%。另外，擔保貸款憑證（CLO）、優先順位浮動利率貸款等，也都有投資機會。

至於川普政策的可能影響，巴夏分析，從關稅、移民、預算及法規鬆綁等方向來看，對債券的影響為好壞參半，預期市場波動度將提高，但也有利靈活操作的策略。另外，美元中長期仍偏多，但現在市場參與者大幅做多美元，帶動美元指數短期漲幅不小。