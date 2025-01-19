獨／亞資中心高雄特區18項開放曝光 財務槓桿三大鬆綁

金管會上周四邀集央行、財政部、高雄市政府，以及20多家銀行開會討論亞洲資產管理中心的高雄特區業務開放內容，據透露，高雄市副市長羅達生親自出席，金管會在會中首度曝光擬在高雄亞灣特區開放試辦的18項重要內容，試辦期間原則為6個月，必要時再延長。

知情人士指出，此次金管會開放在高雄特區，主要朝三大面向放寬財務槓桿，一是境外高資產的客戶可作「保單融資」也就是高資產客戶所買的有高保價金的利變壽險、儲蓄險，這些都可以拿來在融資去買投資商品；二是境外高資產戶可把理財商品包括債券或是結構型商品，這些再來設定擔保借款的成數，原來最多只能借五成，之後將不以5成為限；三則是本借款金額超過3千萬的還要提財報，或會計師報告，但在該特區裡面則可豁免提財報的要求。

此外，金管會也鬆綁商品提供規定，三大重點包括，1. 先前銀行業者力爭的承作經紀業務，金管會在上周四所公開的內容中則確定作法為銀行OBU來擔任「證券交易輔助人」，並在國內券商開立綜合帳戶來下單外幣的股票、ETF等；2. 銀行OBU也可望獲開放銷售非集中交易市場的外幣基金受益憑證或私募股權基金給客戶；3. 高資產戶買未上架的金融商品可得到審查作業的豁免。

而在與海外分行相關的跨境金融服務試辦上，在特區的客戶，不但可被推介該銀行海外分行的商品、開戶，而且能直接完成親簽和對保的作業，而且還能讓海外分行的人員在返台期間直接在特區提供客戶跨境金融服務。

金管會將在周三舉行年終記者會，亞洲資產管理中心在亞灣特區的業務開放細部規畫則提前在上周四的閉門會議曝光，據悉，當天會議有20多家的銀行高層開會凝聚進一步共識，包括中信、國泰世華、北富銀、永豐、元大、台新、聯邦、上海等民營銀行，以及公股體系的合庫、一銀、兆豐、華銀，和外銀的匯豐、渣打、星展、瑞銀台北分行都有與會。

另據指出，亞灣特區的地點已經確定會在高雄港碼頭附近的慶富大樓還有高雄港埠旅運中心近二棟大樓，但業者入駐二棟大樓興趣缺缺，並且已有不少銀行業者在上周會中表示，實地去勘查的結果，發現二棟大樓的辦公室「不是太大就是太小」，使多家業者力爭讓鄰近分行遷至亞灣區其他的地方來獲得業務鬆綁的試辦。

銀行業者指出，這兩棟大樓鄰近碼頭，一開始為了高雄軟體園區的開發而建，但並不適合作金融大樓；也有業者直言，高資產管理客戶如果要來談生意的話也不會特別跑到碼頭旁邊，大部分仍是由銀行業者到府服務居多，如果真的親自到銀行，都是其他原因，例如開保管箱，倘若大老遠的要去這二樓碼頭邊的大樓新設據點，實在沒意義，業者也坦言，大老遠來響應政府的亞洲資產管理中心計畫，結果高市府選定的二棟大樓都和高雄軟體園區較有關，似乎偏離金管會選定亞灣特區作為亞洲資產管理中心的本意。

據了解，另外一個銀行爭取的重點，希望OBU跟DBU能夠在特區同時營運，因為高資產戶在OBU開完戶做高資產理財之後，一定要有DBU來提供客戶存提款服務的便利性；然而，央行這邊對於銀行主張持保留態度，認為當初發給銀行的OBU執照是著眼於總行的觀點，而並不是分行，因此亞灣特區除了代收件之外，能否進而直接用總行的OBU執照在特區直接作和客戶理財相關的財務投資，央行這裡仍持保留態度。

銀行業者說，央行上周已更進一步開放理財商品的質借，讓客戶可用外幣基金商品來質借，借出新台幣，可省下利息成本，央行在會中也表示已在配合亞洲資產管理中心政策進行開放，接下來能否進而開放OBU業務直接在亞灣區承作，以及更多的匯率管制，則是下一個銀行業者關注的焦點。