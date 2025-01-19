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台新ATM春節新鈔提領開跑 祭三大好康、抽萬元旅遊金

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行ATM提領新鈔服務開跑，祭出三大新春好康活動，最高可抽萬元旅遊金。台新銀行／提供
台新銀行ATM提領新鈔服務開跑，祭出三大新春好康活動，最高可抽萬元旅遊金。台新銀行／提供

農曆春節將近，為滿足客戶過年期間對新鈔需求，台新銀行擕手全台新光三越、環球購物中心、大潤發，自1月20日~1月29日貼心提供24小時ATM提領新鈔服務，讓民眾逛街採買年貨時，隨手即可領到新鈔。台新更於過年期間祭出三大新春好康活動，不僅可抽台新888點(元)，還有機會獲得「萬元旅遊金」，新年紅包拿好拿滿。

台新銀行表示，今年農曆過年期間，台新ATM除提供台、外幣提領服務外，在人流眾多的購物商場也提供新鈔提領服務。台新不斷思考如何提供客戶更好服務，例如今年第一季將為長輩推出字體放大的操作介面，使用起來更順手；同時更為輪椅使用者打造無障礙無卡交易功能，實現更友善、更貼心的金融體驗。

喜迎金蛇年，台新ATM祭出三大新春好康活動：好康一、即日起至2月28日，於台新ATM跨行提款或轉帳，即可參加「天天開獎555」抽獎活動，最高可得台新Point 555點(元)；農曆除夕至初三再加碼，每日抽出一位幸運得主，額外贈送888點(元)大獎。

好康二、除新台幣新鈔服務外，台新銀行掌握民眾出國旅遊外幣需求，民眾可持「任一家」金融機構金融卡，透過全台提供外幣服務的台新銀行ATM，就能隨時提領外幣。即日起至3月31日完成外幣提領，就有機會抽中「萬元旅遊金」(每月1名，共3名)。

好康三、即日起至3月31日選擇「全家便利商店」或「OK超商」台新ATM提領外幣，若為首次使用的新客戶(每月前1,000名)，完成交易可享台新Point 100點(元)限量回饋好禮，不論新舊客戶還可再抽加碼禮「夏慕尼雙人餐券」(2組)。無論是領新鈔、跨行交易或外幣需求，台新銀行提供全方位服務，讓民眾享受便利服務，輕鬆迎接新年。

ATM 全家便利商店 台新

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