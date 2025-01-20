保險小百科／續期保費遲繳 留意寬限期間

寬限期間，是指保險公司對投保人未按時繳續期保費所給予的寬限時間。年繳或半年繳者，未能照契約所載交付方法及日期交付保險費，保險公司會寄發「催告」通知，自「催告」到達隔日起30天內為寬限期間；月繳或季繳則不另為催告，自保險單所載交付日期隔日起30天為寬限期間。

在寬限期間內保單皆具效力，若超過寬限期間仍未繳費，且投保時未勾選要保書中「同意」保費自動墊繳項目，保單即停效，在停效後起六個月內，如清償保險費、利息及其他費用後，保單於隔日零時起恢復效力。

一旦保單停效，被保險人所發生的保險事故，就無法獲得理賠，不過，即使保單停效，保戶仍然可以提出「復效申請」，在停效日起六個月內可以自動復效。若逾六個月，在核保人員審核同意後，只要繳交復效保費，原有的保險契約就能在繳費的翌日恢復效力。要注意的是，「復效申請」必須於保單停效後的兩年內辦理。