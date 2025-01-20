退休金算盤／中壯年族儲備退休金 三大心法

退休是人生必經歷程，想過什麼樣的退休生活，取決於怎麼做退休規劃。凱基人壽資深副總經理李正偉建議，中壯年族群儲備退休金時，可以掌握「多方並進」、「即知即行」、「轉嫁風險」三大心法。並且規劃啟動點宜早不宜遲，善用保險做為轉嫁風險的金融工具，提前透過保險分散風險，擁抱時間複利效果，可同步達到加速累積退休資產與穩健保障的雙重效果。

李正偉指出，台灣2025年步入超高齡社會，在老年人口及退休人數增加的大趨勢下，國人準備退休資金的來源，應轉向以個人理財為主，任職企業提撥及政府年金則是為輔，以避免總體環境的不確定性，影響個人退休規劃。

李正偉指出，中壯年族群退休金規劃採取「多方並進」、「即知即行」、「轉嫁風險」三大心法，其中，所謂「多方並進」，就是從個人理財、企業提撥及政府年金等多種面向，來籌備退休資金；而「即知即行」，是指要擁抱時間複利效果，退休規劃就應盡早、立即展開行動，加速放大資產累積成效；「轉嫁風險」則是指在平均壽命、退休後餘命拉長之下，要留意針對老年生活資金、醫療或照顧等的長期需求，先行預做保險安排。

專家建議儲備退休金三大心法

由於三大心法中，第一項「多方並進」涵蓋了個人理財、企業提撥及政府年金等多種面向，做為籌備退休資金來源，並且在高齡與退休人數持續增加的趨勢下，應以個人理財為主，企業提撥、政府年金為輔，因此基於理財需求，李正偉建議，可以概分為美元與新台幣兩種幣別需求，尋找合適的保險商品，以支應除了台幣外、可能的美元資產配置需求。

這時可考慮「凱基人壽慶元年美元利率變動型終身壽險-定期給付型」商品，繳費期間有6年期、10年期，且分期繳費可降低匯兌風險，兼顧終身壽險保障與穩健資產累積，若符合高保費門檻及首、續期採自動轉帳繳費方式，最高享7%保費折減。此外，利變型商品可讓客戶年年有機會享有增加回饋分享金，加速保障及資產累積。

他補充，此保險在契約有效期間內，當符合保單條款約定的生命末期狀態時，還可申請「生命末期提前給付保險金」，運用更靈活，若擔心受益人不擅長理財，也能將指定保險金改分期定期給付，以利妥善照顧遺族。

另外，偏好台幣及穩定現金流需求者，可考慮「凱基人壽吉慶年年終身保險-定期給付型」商品，從第一保單周年日開始，每年生存就可領取生存保險金到110歲，繳費期間12年期，可分散每年繳費金額。