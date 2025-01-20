專家教你保／癌症門診實支實付 減輕負擔

隨著醫療科技進步，不少癌症治療如口服標靶、門診化療或放療已不再需要住院，甚至門診治療後當天就可以返家，然而現行多數醫療險仍以住院為給付條件，造成病患沉重的醫療負擔，或為符合給付條件而住院的醫療資源浪費，引發各界關注。

以2023年國人癌症好發率前三名的大腸癌、肺癌及乳癌為例，如採用新式標靶藥物治療，每年恐花費50萬至200萬元不等，新式放射治療如質子、重粒子治療也要60萬至140萬元，免疫療法更高達200萬至400萬元。另根據台灣癌症基金會「2023台灣癌症家庭照護負擔大調查」顯示，癌友自費醫療比率達64%，約66%自費藥物負擔在30萬元以上、甚至有約25%超過百萬。

早期癌症治療以住院醫療為主，但近年來新式標靶藥物治療、放射線治療、細胞療法等精準治療不斷進步，不一定需要住院診療，對大多數民眾來說，自費醫療項目往往是影響家庭經濟狀況的主因之一。因此，規劃有「癌症門診實支實付」並且採自負額設計的保單，將是民眾提升癌症醫療保障的關鍵。

所謂的自負額，是指先由被保險人自行負擔一定金額的醫療費用，超過自負額部分即可申請保險理賠，並以保障額度為上限，例如癌症門診醫療費用保險金的自負額10萬元，門診醫療費用保險金限額30萬元，則最高每次可理賠額度即為20萬元。自負額若能選擇銜接原有的保障額度上限，就可以避免保障重疊，或是保障額度缺口而需要自行負擔的情形。

以富邦人壽推出的「富邦人壽愛實在1年期防癌醫療健康保險附約」為例，除提供癌症住院醫療費用保險金（實支實付），更特別設計「癌症門診醫療費用保險金（實支實付）」之給付項目，將門診診療所支出的相關醫療費用納入保障，含括「超過全民健康保險給付之癌症門診及急診醫療費用」，真正解決「不住院診療」的癌症醫療需求及「住院必要性」的理賠爭議。

此外採自負額設計也能讓民眾用相對便宜的保費，就可銜接既有實支實付保單，補強現在實支實付因約定保障限額不夠用的缺口，與防癌險保障不足的問題，提升癌症醫療費用保險額度。（本文由富邦人壽財務精算處資深副總經理黃國祥提供，記者陳美君採訪整理）