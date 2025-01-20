政府推出保單借款優惠利率 相關紓困方案適用條件揭露

農曆春節前的有資金需求周轉民眾，政府推出保單借款優惠利率紓困方案，該方案從2022年起開始常態化，在每年第1季開放申請，今年同樣起跑，保單借款年利率可以壓至2.165%，符合資格的保戶，可以向自家的保險公司申請。

根據金管會統計，過去三年來申請核准人數，以第一年最多、突破4,000人，第二年起逐年遞減、年減約千人，主因與保單借款優惠利率紓困方案貸款期間為三年。

根據優惠方案給出的條件，必須符合下列其中一項，包括身心障礙、低收入或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例訂定的特殊境遇家庭成員、經濟困難，假設是一般上班族，受到失業、無薪假、非自願離職，雇主營收衰退而減少獎金等實質收入減少導致經濟困難，都可以申請。

金管會指出，根據紓困方案規定，每一保單人最高貸款金額可以達到新台幣10萬元，貸款期間三年，適用保單由壽險公司決定，但必須是累積達有保單價值準備金，而且可以辦理保單貸款的有效保單。

臺銀人壽規定，必須是累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款之新台幣有效保單，投資型保單及外幣保單不適用；台灣人壽則規定非投資型的新台幣有效保單，保誠人壽與富邦人壽則規定不適用外幣保單，凱基人壽與南山人壽規定是新台幣有效保單，新光人壽規定每人限辦一次、且沒有辦理優惠借款的新台幣傳統型保單。

三商美邦人壽規定為新台幣有效保單，投資型與年金保單除外；遠雄人壽規定不適用投資型保單、外幣保單以及遠雄人壽一一五終身壽險；宏泰人壽也以新台幣保單為主，排除保單為投資型保單以及外幣收付保單；安聯人壽給出適用保單為新台幣計價的投資型保單，且每一保單以申請一次為上限。

台新人壽規定適用新台幣傳統保單，不適用投資型與美元保單；全球人壽規定為新台幣非投資型有效保單；元大人壽限定新台幣計價的傳統型與利變型保單，且投資型與外幣保單不適用；第一金人壽限定不適用投資型保單與外幣保單；合作金庫人壽限定為新台幣有效保單，外幣保單不適用。