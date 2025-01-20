線上保單借款利率殺到2.5% 須注意申請期限

因應保戶資金靈活運用需求，壽險業推出保單借款，最低打出2.5%借款利率。根據壽險公會公布，國內壽險業業者檯面上提供的保單借款利率，如果非專案性質，最低2.7%起跳，會參考保單成本、資金運用效率以及國外經驗而定。

借款利率會根據保單預定利率而定，但會訂定利率下限。以新台幣計價保單為例，傳統型保單多半以保單預定利率加碼計算，通常都加碼1個百分點上下；利變型保單則會依據宣告利率再加碼，加碼0.25個百分點起跳，但會有一定利率下限。目前市場上，壽險業推出兩種相關保單借款利率區間落在4%到6.9%左右。

農曆春節前 壽險業保單借款因應

美元計價保單的保單借款利率，傳統型商品通常依據保單預定利率加碼2.5個百分點，利率變動型商品則依據宣告利率、通常再加碼2.5個百分點上下，並設定有利率上限與下限，市場上壽險業推出的相關保單借款利率區間，目前落6.5%到9%左右。

部分壽險業者會針對特定保單提供專案優惠期限借款利率。例如，國泰人壽推出線上保單借款利率2.5%專案，期限到2月20日止，但如果透過ATM辦理，借款作業期限則在2月19日之前，專案適用新台幣保險商品，包括主約以及附約，只要在專案期限內辦理，扣除去年12月24日保單借款金額的純增保單借款金額，並且所有保單借款餘額要超過去年12月24日的借款餘額，純增保單借款金額部分可以享有專案優惠利率。

新光人壽指出，今年也將會提前給付新壽保險商品的滿期金以及生存滿本保險金等保險給付，假設給付日期落在今年1月21日到2月2日，則會提前在1月21日給付，預估總給付金額11.37億元。同時，新壽指出，農曆春節也會提供24小時網路投保、電話投保，假設春節有資金需求的保戶，可以利用事前申請的ATM現貸卡到提款機貸款，有借款才計算利息。

凱基人壽同時提醒欲透過網路申請保單借款的民眾，請最晚於1月24日上午11:30前完成線上申請作業，以確保順利於年前撥款，春節假期資金使用無虞。