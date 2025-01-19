年終獎金進入發放高峰期 壽險公司推年金險理財

年終獎金正進入發放高峰期，保險公司也趁勢大推年金險理財，中信金旗下台灣人壽統計發現，收入穩定的上班族最愛穩健累積資產的利變型年金險；金融、科技新貴則喜好布局增值潛力高的投資型年金險。

根據市場統計，2024年1至11月，台灣民眾網路投保年金險件數較去年同期成長近50%。台灣人壽提供業界最多元產品選擇，無論是穩定收益的利變型年金險，或是增值潛力高的投資型年金，都能滿足不同族群的需求。

台灣人壽進一步分析客戶屬性，購買「投資型」年金險有六成為年齡40歲以下、近八成從事金融業和電子業，這些有投資經驗或願意承受風險的年輕新貴追求賺取投資報酬，偏好可連結多種基金的投資型年金險。

購買「利變型」年金險的保戶則有七成集中於31至50歲，當中不乏「百萬信用卡刷手」，職業以家管（18%）、金融業（16%）、電子業（14%）和教育機構（10%）為大宗，顯示家庭主婦(夫)、收入穩定的上班族與公務員鍾愛能穩定累積資產，透過利變型年金險規劃退休生活。

台灣人壽接著舉25歲上班族為例，想在35歲存到人生第一桶金，透過每月6500元投保「台灣人壽好薪G變額年金保險」，假設每年投資報酬率維持5%不變，10年後可累積約100萬元達成目標。

40歲才開始理財規劃者，假設每月存2萬元、投保年繳24萬元的「台灣人壽e富保利率變動型年金保險」，共繳費25年至65歲退休時可領到約800萬退休金。

根據中國信託銀行「2025年新春理財趨勢調查」顯示，54%受訪者運用年終獎金首重「部份獎金投入理財規劃」，台灣人壽建議民眾善用年終獎金為自己存一桶金，現在上網動動手指，就有機會放大財富，其中入門門檻低且較低風險的「網路投保年金險」，近年來更成為青壯年族群的理財熱門選項。