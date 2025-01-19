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意外、醫療險 成今年主打

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

2026年壽險業將接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TW-ICS），累積合約服務邊際（CSM）成為壽險業追逐目標，因此大型壽險業2025年商品策略，清一色都以高CSM的A&H（意外及醫療險）商品為主力，再根據各家業者制定的商品策略，推出美元利變型、投資型或分紅保單等商品。

目前多數大型壽險仍以利變型保單為銷售主力，因此2024年以來壽險公司持續調升宣告利率，增添商品投資魅力；近期銷售轉熱的投資型保單也是各家業者積極衝刺目標，但業者認為，投資型保單銷售熱度和資本市場表現有很大關係，難以預料未來銷售情況。

有別於多數壽險公司，富邦人壽近年來主打分紅保單，2024年也續創銷售佳績，吸引不少業者．例如法國巴黎人壽、安達人壽等紛紛跟進推出分紅型商品，與利變保單互別苗頭。

壽險高層坦言，「比起儲蓄型、理財型商品，保障型商品相對不好賣」，但台灣已進入超高齡社會，國人保障普遍不足，不少業者選擇鎖定高齡長輩所需的長照、醫療保障與養老金等方向規劃商品。

此外，國人壽命延長，加上不婚、不生趨勢，如何籌備足夠退休養老金，將壽險保障做更多元利用，以及連結外部服務，讓保戶在罹患重大疾病或癌症後可自立生活，以彌補家庭支持力度不足、降低家人照顧負擔，也是壽險業者規劃商品時的另一重點。

保單 壽險業

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