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壽險業百億神單 去年達11張…安聯370億元稱冠

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險示意圖。 聯合報系資料照
壽險示意圖。 聯合報系資料照

美國聯準會啟動降息循環，加上股市多頭氣勢旺，壽險保單銷售明顯回溫。2024年全年，八家壽險公司誕生11張「百億神單」，寫三年來新高紀錄；其中還有一張賣逾300億元，有五張銷售金額超過200億元。

2024年壽險保單銷售冠軍為安聯人壽的「吉利發發」變額萬能壽險，這張商品全年售出超過370億元。

國泰人壽有三張保單賣逾百億元，高居業界之冠，分別是「月月泰利台外幣變額年金」、「萬美利利變美元終身壽險」以及「鑫超月得益台外幣變額年金」，這三張保單2024年全年都賣逾200億元；其中明星商品「月月泰利」全年銷售逼近300億元，排名第二。

2024年壽險「百億神單」概況
2024年壽險「百億神單」概況

富邦人壽有兩張保單賣逾百億元，分別是「美富紅運外幣分紅終身壽險」及「真豐利台外幣變額年金」，其中「美富紅運」為11張百億神單裡唯一的分紅保單，全年銷售金額突破200億元。

此外，包括南山人壽、新光人壽、台灣人壽、安達人壽與法國巴黎人壽也各擁一張百億神單。

2024年重返投資型保單市場的南山人壽，以黑馬姿態後來居上，「鑫富雙享2變額年金」銷售金額突破220億元。

另外，安達人壽的「新天生贏家Plus變額萬能壽險」、法國巴黎人壽「金采年華變額年金」保險兩張投資型保單，2024年銷售金額分別突破190億與170億元。

新光人壽「美傳家外幣利變終身壽險」售出逾150億元；台灣人壽「金得利利變終身壽險」全年也賣逾百億元。

根據各公司數據顯示，2024年全年，八家壽險業者的11張「百億神單」，合計賣出逾2,300億元。

這11張百億神單裡，有七張為投資型保單，去年掛「蛋」的利變型保單，全年有三張賣逾百億元，另一張是分紅保單。

相較2023年市場只有四張「百億神單」，其中三張為投資型保單，另一張為分紅保單，利變型保單則是掛「零」。

保單 壽險公司

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