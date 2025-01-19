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龍年匯市24日封關 新台幣估貶1.5元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

龍年匯市將於1月24日封關，以上周五（17日）收盤價32.926元估算，龍年貶值幅度將介於4%至5%之間，且為虎年以來、連續第三年收貶；統計至上周五為止，龍年以來新台幣匯率重貶1.568元，貶值幅度為4.76%。

匯銀主管指出，龍年台股將於1月22日封關，匯市則是持續交易至24日。歷史經驗顯示，股市封關後，匯市交易量也將明顯萎縮，僅剩一些進出口商的實質拋補。

美國新任總統川普將於20日走馬上任，市場觀望氣氛濃厚，國內匯市上周五交易清淡，終場升值0.2分、收在32.926元；匯銀主管說，距離24日農曆匯市封關僅剩下最後一周，市場猶如提前過年，總成交量僅10.91億美元。

美國勞動力市場韌性依舊，市場預料美國聯準會降息時間將再延後，美元指數大幅走高，新台幣匯率在今年1月13日貶破33元整數大關、以33.119元報收，為九年最低，同時也是央行總裁楊金龍任內新台幣匯率最低紀錄。

展望後市，匯銀主管指出，川普上任後的言論與實際推出的政策，仍是金融市場最大變數，估計農曆年前，新台幣匯率將維持32.8~33.2元區間波動整理。

回顧過去12年，新台幣匯率有五年為升值、另外七年為貶值；虎年、兔年及龍年以來，新台幣匯率分別貶值8.3%、3.1%以及4.7%。

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