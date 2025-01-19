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去年壽險業 11張百億神單

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

美國聯準會啟動降息循環，加上股市多頭氣勢旺，壽險保單銷售明顯回溫。去年全年，八家壽險公司誕生十一張「百億神單」，寫三年來新高紀錄；其中還有一張賣破三百億元，另有五張銷售金額超過二百億元。

去年壽險保單銷售冠軍為安聯人壽的「吉利發發」變額萬能壽險，這張商品全年售出超過三百七十億元。

壽險龍頭國泰人壽有三張保單賣破百億元，高居業界之冠，分別是「月月泰利台外幣變額年金」、「萬美利美元利變終身壽險」及「鑫超月得益台外幣變額年金」，這三張保單去年全年都賣破二百億元；其中，明星商品「月月泰利」全年銷售金額更逼近三百億元大關，排名業界第二。

富邦人壽則有兩張保單賣破百億元，分別是「美富紅運外幣分紅終身壽險」及「真豐利台外幣變額年金」，其中「美富紅運」為十一張百億神單裡唯一的分紅保單，全年銷售金額突破二百億元。

此外，包括南山人壽、新光人壽、台灣人壽、安達人壽與法國巴黎人壽也各擁一張百億神單。

去年重返投資型保單市場的南山人壽，以黑馬姿態後來居上，「鑫富雙享二」變額年金保險銷售金額一舉突破二百二十億元。

根據各公司數據顯示，去年八家壽險業者的十一張「百億神單」，合計賣出逾二千三百億元。

這十一張百億神單裡，有七張為投資型保單，前年掛「蛋」的利變型保單，全年有三張賣破百億元，另一張則是分紅保單。

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