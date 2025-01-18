獨／2024年壽險業11張「百億神單」出爐！這張賣破300億元

美國聯準會啟動降息循環，加上股市多頭氣勢旺，壽險保單銷售明顯回溫。2024年全年，八家壽險公司誕生11張「百億神單」，寫三年來的新高紀錄；其中還有一張賣破300億元，另外有五張銷售金額超過200億元。

2024年壽險保單銷售冠軍為安聯人壽的「吉利發發」變額萬能壽險，這張商品全年售出超過370億元。

壽險龍頭國泰人壽有三張保單賣破百億元，高居業界之冠，分別是「月月泰利台外幣變額年金」、「萬美利美元利變終身壽險」以及「鑫超月得益台外幣變額年金」，這三張保單2024年全年都賣破200億元；其中，明星商品「月月泰利」全年銷售金額更逼近300億元大關，排名業界第二。

富邦人壽則有兩張保單賣破百億元，分別是「美富紅運外幣分紅終身壽險」以及「真豐利台外幣變額年金」，其中「美富紅運」為11張百億神單裡唯一的分紅保單，全年銷售金額突破200億元。

此外，包括南山人壽、新光人壽、台灣人壽、安達人壽與法國巴黎人壽也各擁一張百億神單。

2024年重返投資型保單市場的南山人壽，以黑馬姿態後來居上，「鑫富雙享2」變額年金保險銷售金額一舉突破220億元。

另外，安達人壽的「新天生贏家Plus」變額萬能壽險、法國巴黎人壽「金采年華」變額年金保險兩張投資型保單，2024年銷售金額分別突破190億與170億元。

新光人壽美傳家外幣利變終身壽險售出逾150億元；台灣人壽的「金得利利變終身壽險」全年也賣破百億元。

根據各公司數據顯示，2024年全年，八家壽險業者的11張「百億神單」，合計賣出逾2,300億元。

這11張百億神單裡，有七張為投資型保單，去年掛「蛋」的利變型保單，全年有三張賣破百億元，另一張則是分紅保單。

相較於2023年，市場上只有四張「百億神單」，其中三張為投資型保單，另一張為分紅保單，利變型保單則是掛「零」。

回顧2021年，國內共有17張「百億神單」，創近年最高紀錄；2022與2023年，受美國暴力升息影響，壽險業績急凍，百億神單分別降至六張與四張，2024年達11張，寫下三年新高。