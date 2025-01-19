大數字／中高齡熟女 熱愛行動支付

行動支付成消費新寵，女性比男性更愛「嗶」手機消費。聯卡中心分析發現，女性在行動支付的使用筆數達52%過半，特別的是，在50~60歲中，女性的行動支付消費筆數、刷卡額遠高於男性，顯示中高齡熟女「嗶」手機消費商機極具潛力。

據聯卡統計2023年7月至2024年6月間，這近一年時間，行動支付的使用筆數占整體刷卡總筆數已超過三成。行動支付包含LINE Pay、街口支付、全支付、Apple Pay、Google Pay等。

以近一年間使用行動支付占總刷卡筆數來看，女性占52.5%過半，顯示女性在使用行動支付的接受程度高於男性。從年齡層來看，行動支付的使用主要集中在50歲以下，其中男女性都是在30-40歲的青壯年族群最為活躍。

進一步再以50-60歲的女性，單在行動支付的消費筆數和金額做分析，占比各達57%和63%，明顯高於同齡男性，中高齡年齡層女性雖在行動支付的使用上雖然相對於年輕族群較低，但在筆數和金額上都有較高的占比，顯示中高年齡層的女性，將成為行動支付市場中值得關注的潛力族群。

根據z.com Engagement Lab調查，台灣民眾的行動支付行為以實體店面消費為主（84.4%），其次則是網路購物（70.0%）與行動購物App消費（54.9%）。台灣民眾在選擇行動支付時，最重視的前三名因素是安全性（85.7%）、便利性（85.2%）以及支付場所的普及度（81.4%）。

在支付方式與消費習慣逐漸多元的時代，這些消費特徵可替企業制定行銷策略提供了重要參考，各企業可以更有針對性地優化產品與服務，迎接新世代的消費浪潮。