大數字／汽車服務、美麗經濟 商機大

聯卡中心的大數據分析顯示，男性和女性在消費偏好上，存在顯著差異。男性在汽車相關產業的消費筆數占比超過60%，包括汽車維修美容、加油和運輸輔助等行業。這反映出男性更重視車輛的保養和使用需求。

女性則在美髮美容、服飾及化妝品等行業的消費占比均超過70%，顯示女性更注重外貌和保養，也反映出女性在「美麗經濟」上的消費潛力。

聯卡中心再進一步分析近五年男女兩性在美容產業消費筆數占比，還有一各驚人發現是，男性在美容產業消費筆數呈現上升趨勢，從2020年到2024年，男性消費筆數占比增加了約7個百分點到24%，顯示男性對美容的需求也日益提高。

女性則在汽機車相關行業的消費筆數占比，近五年也增加了3個百分點到39.42%，這顯示未來可能會有更多兩性角色交融的新消費趨勢。

再以旅遊業來看，女性的總消費金額和總筆數皆高於男性。但男性的平均單筆刷卡額10,793元，比女性8,691元來多出了2,100餘元，顯示男性在旅遊時更傾向於一次性的大額消費。

再從年齡和地區來看，男女性在旅遊消費次數最高的年齡皆是30-40歲，男性消費金額最高的是30-50歲的新竹市持卡人，女性則是60歲以上在台北市大安區的持卡人，可以看出男女性在旅遊支出上的不同樣態。

銀行業者認為，各企業應持續關注這些差異與趨勢，以便在行業規劃和區域布局中更能掌握消費商機。