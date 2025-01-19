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大數字／刷卡筆數、金額 女性占逾五成…撐起消費半邊天

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
女性撐起消費市場半邊天。圖／聯合報系資料照片
女性撐起消費市場半邊天。圖／聯合報系資料照片

女性撐起消費市場半邊天。據聯合信用卡中心以2023年7月到2024年6月這一年期間分析持卡人消費數字發現，女性在刷卡筆數、金額與總持卡數這三大指標，占比全過半、輾壓男性，顯示在信用卡市場中，女性強勢主導了多數消費場景，成為家庭與個人支出的重要力量。

聯卡中心統計顯示，女性刷卡總筆數、總金額、總持卡數占比，各為53%、54%及56%，顯示相較於男性，女性「更愛刷（筆數）、也更會刷（金額）」也習慣使用刷卡消費。

儘管女生愛刷、也更會刷，但男性在「每張卡」年消費金額與筆數上，卻略勝一籌。

據數據顯示，男性平均每卡年消費額67,362元，比女性的62,425元高出近5,000元，平均每卡年刷卡筆數47萬筆，也高於女性的41萬筆，聯卡中心認為，這顯示男性更傾向集中使用少數幾張信用卡，對卡片忠誠度較高。

從消費年齡層來看，無論男女，刷卡金額高峰均落在40-50歲。其中，女性在40-50歲年齡層的刷卡金額高達5,692億元，比男性的4,623億元還多1,069億元。

男性的刷卡額次高年齡層落在30-40歲，女性的刷卡次高年齡層則是50-60歲，顯示男性的消費集中於青壯年階段，而女性則在壯年及熟年時期保持較強的消費力。

從消費行業別來看，女性在百貨業刷卡額占比達64%最高，月平均刷卡額185億元，11月更高達260億元，高於月平均刷卡額四成，顯示相較男性，女性更容易受週年慶等促銷折扣活動吸引而刷卡消費。

再進一步觀察男、女性各年齡層於2023年11月百貨周年慶的刷卡金額占比，男性以30-40歲的消費金額占比最高，而女性則以40-50歲的消費金額占比最高，各都占了約1/3強。

男性刷卡集中在30-50歲的青壯年族群，占比合計近六成，而女性則是在40-60歲的輕熟女族群為消費主力，占比達53%，顯示在百貨周年慶中，青壯男性與輕熟女是消費主力。

男性在公共行政方面，刷卡額占比近六成，也是唯一超過女性者，反映出男性持卡人在繳稅及其他稅務上的規劃及負擔。

居住地區對消費行為也有明顯影響。聯卡以持卡人帳單地區來看，在六都地區，男性與女性的刷卡金額占比分別約為80%，顯示都會區仍是消費的主要戰場。

值得注意的是，新竹縣和新竹市是全國唯一男性刷卡金額高於女性的區域，銀行主管認為，這可能與當地高科技產業聚集、男性工程師比例較高有密切關聯，女性則在台東縣消費占比達到60.34%，成為美麗經濟的主要代表。

整體來說，女性在信用卡市場中，強勢主導了刷卡的場景，也反映了她們在家庭及個人消費中的重要角色。銀行圈認為，各企業可透過分析女性消費者的需求，制定更加精準的行銷策略，以捕捉這一強勁的消費群體。

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