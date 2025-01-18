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台股2025選股關注基本面 法人：獲利具成長力公司值得期待

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯投信台股團隊展望後市，台股2025年評價面再往上推升不易，股價將由獲利成長帶動。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
安聯投信台股團隊展望後市，台股2025年評價面再往上推升不易，股價將由獲利成長帶動。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

安聯投信台股團隊展望後市，台股2025年評價面再往上推升不易，股價將由獲利成長帶動，因此，選股要更關注基本面獲利，預估2025年台股整體企業獲利成長率仍將維持雙位數成長，儘管總獲利金額持續增加，但受到2024年基期墊高影響，成長動能較2024年溫和，獲利具成長力公司較值得期待。

安聯投信台股團隊表示，AI中長線趨勢依然樂觀，但大趨勢下仍不排除短線出現波動修正，若出現波動 仍可視為正常健康調整，在市場對AI供應鏈已有高度預期下，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力仍扮演關鍵角色，可持續聚焦具長期成長趨勢，以及關注公司競爭利基及產業供需狀況，同時留意評價面及未來展望，預期大盤仍將維持箱型格局。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股在美國新任總統川普即將上任、以哈停火協議、美國聯準會利率政策的不確定性、美債殖利率波動，以及重要法說相關訊息與展望釋出等多空雜陳下，支撐台股呈現多方輪動、但區間震盪的格局。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，美企最新公布業績表現參差，再加上各數據表現讓市場有所躊躇，致使美股拉回整理；不過以哈停火協議，以及大陸文旅部宣布近期恢復福建、上海赴台團隊遊，讓部分糾結的地緣政治情勢，稍稍露出一些曙光。

另方面，安聯投信台股團隊表示，市場一方面處在川普2.0政府上台後的新政策如何推動、落地，與美國新政府團隊、利率政策的不確定性，壓抑市場情緒；台股也距離農曆年封關僅剩三個交易日，且農曆年假期間，部分美股企業可能是初如資本支出與產業展望等訊息，亦將牽動市場。

台股 美國聯準會

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