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兆豐金董瑞斌任央行理事

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

總統府昨（17）日頒布最新人事令，中央銀行第20屆理事會任期至今年1月26日為止，特派央行副總裁嚴宗大、朱美麗及兆豐金控（2886）董事長董瑞斌為第21屆理事會理事並為常務理事。

另外陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為央行第21屆理事會理事，任期自今年1月27日起至2030年1月26日為止。

央行新任常務理事董瑞斌身兼金融圈多項要職，不僅是兆豐金控與兆豐銀行董事長，同時也是銀行公會理事長、金融總會理事長，在金融圈資歷深厚、堪稱「綠營金融一哥」，曾任合庫金控董事長、國立中山大學國際金融研究學院院長、高雄銀行董事長、第一金控董事長、台北大眾捷運董事長、悠遊卡董事長、中央存保董事長等職。除董瑞斌外，央行理事還出現另外三名「新生」，包括台糖董事長吳明昌、中研院經濟所兼任研究員林常青，以及政治大學經濟學系副教授蕭明福。

兆豐金控 央行 董事長

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