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國泰、永豐證 2024年承作複委託交易量雙雙突破兆元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

複委託2024年爆出7.8兆元新天量，複委託大券商的交易量也暴衝創紀錄，包括國泰證券、永豐金證券2024年承作複委託交易量雙雙突破兆元，兩家券商合計達3兆元，市占近四成，元大證券、富邦證券也都超過9,000億元，凱基證券也有8,700多億元水準，五大金控體系券商複委託交易量就搶下七成江山。

台股近年頻創新高，除了ETF吸引國人蜂擁投入，存股運動也蔚然成風，而大型券商也積極推動存股概念由台股延伸至海外市場，尤其是美股，造就了複委託交易量大增，各大券商針對美股市場更積極推出定期定額手續費優惠，最低只要1美元，大幅壓低過去令投資人在意的高額手續費成本，同時持續強化報價資訊與交易便利性，吸引小額投資人錢進海外市場複委託交易，對照2024年開戶數非專業的一般投資人大增百萬戶，可見美股AI熱潮帶動與交易成本與投資門檻大減，吸引一般投資人大舉搶進。

元大證券指出，2025再推出全新美股交易手續費優惠，可做到美股定期定額日日扣設定，包括美股與ETF手續費均打到0.1%，低消1美元。

美股

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