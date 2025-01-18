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2024年複委託交易增75% 創天量

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
2024年複委託交易爆天量
2024年複委託交易爆天量

AI浪潮席捲全球，加上美國2024年第3季啟動降息，及川普重返白宮等題材，激勵複委託海外股債投資熱潮，2024年複委託交易量爆出超過7.8兆元的新天量，比前年大增3.4兆元，增幅近75%。

全球領頭羊美股持續創新高，台灣複委託美國股債等資本市場的金額也創下逾6兆元新高，囊括整體複委託量近八成。

市場預期，川普20日上任後新政將刺激資本市場，台灣人「錢」進美國市場趨勢將持續延燒。

2023年券商複委託交易量衝上4.48兆元，年成長21.4%，超越2021年的4.31兆元紀錄，再創歷史新高。統計2024年全年複委託交易量達到7.8兆元，再寫歷史新高，年增74.7%。

其中，海外股票複委託全年達3.88兆元，年增86%，ETF達2.33兆元，年增66%，海外債券複委託交易量也登上兆元大關，來到1.15兆元，年成長61%。

2024年AI題材帶動台、美股市均頻創新高，再加上美國Fed升息到頂、9月反轉降息，因此複委託投資股票、ETF、債券交易量也都向美國市場靠攏，去年一年整體複委託交易量流向美國市場高達6.02兆元，占總體76.9%，年成長78.7%。

其中，光是美股交易量就高達3.29兆元，年增將近一倍，達92.4%，美國ETF交易量2.26兆元，年增65.8%，美債也有3,568億元，年增近51%。

美國 美股

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