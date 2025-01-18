南山人壽9.6億彰化獵地

大型壽險出手獵地持續湧現「脫北」現象。南山人壽昨（17）日經董事會決議，以9.6億元向台隆塑膠購置彰化縣員林市莒光段三筆土地素地，面積約1,395坪；預計在開發後，部分作為彰化地區分公司及通訊處的自用辦公大樓，部分作為投資使用。

南山人壽昨天公告指出，將自台隆塑膠手中買下彰化縣員林市莒光段3303、3305、3307地號等三筆土地，面積為4,610.3平方公尺，折合約1,395坪，交易金額為9.6億元。

南山人壽表示，本案購置的土地鄰近員林火車站，員林火車站於2014年完成鐵路高架化，目前為商業核心，員林主要商業用地多集中於此，周邊多小型商店、餐飲、健身房等，發展十分成熟，並鄰近員林基督教醫院，具良好生活機能及發展潛力。

南山人壽去年也數度購入不動產，2024年4月18日公告，經董事會決議，在桃園市桃園區、台南市新市區購置不動產，合計斥資23.58億元，顯示南山人壽近年購地策略不僅「脫北」，還持續「南向」。

南山人壽表示，以11.7億元向合輝建設開發購置位於桃園市桃園區小檜溪重劃區的合輝大璽萬象大樓，未來將作為桃園分公司、自用通訊處辦公室及教育訓練教室所用。

合輝大璽萬象大樓為地上22層、地下四層鋼筋混凝土造大樓，預計今年取得使用執照。

南山人壽同時以11.88億元向台灣瑞肯物流購置台南市新市區看西路5號的土地及廠房，土地面積約5,446.52坪、建物面積約3,075.94坪，購置目的為收取穩定長期租金收益。