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壽險去年保費收入躍增

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
2024年壽險業保費收入亮眼。保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片
2024年壽險業保費收入亮眼。保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片

2024年壽險業保費收入亮眼。壽險公會昨（17）日公布，2024年全年保費收入（加計負債）合計為2兆4,401億元、年增11.5%；業界最關注的新契約保費來到8,418億元、年增25.4%，其中投資型保單銷售明顯轉熱，全年賣出3,402億元，年增32.6%。

對於2024年投資型保單熱賣，壽險公會分析，主要受惠三利多，一是投資型保單新制2023年7月1日起上路，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等規定，導致2023年下半年投資型保險商品銷售難度增加，2023年投資型保險新契約保費收入較2024年低；第二，2024年下半年部分壽險公司推出投資型年金險新商品，帶動投資型年金險及相關保險商品銷售；第三，2024年第4季股市多頭走勢，民眾對於投資市場持樂觀態度，連帶提升投資型保單的銷售熱度。

壽險2024年新契約保費概況
壽險2024年新契約保費概況

不讓投資型保單專美於前，壽險傳統型商品同樣表現不俗；2024年新契約保費5,015億元，年增20.9%，不過，傳統年金險「獨憔悴」，2024年新契約保費僅49億元，年減34.4%；對此，壽險公會表示，主要是壽險公司配合逐步接軌IFRS 17，變更傳統型年金商品銷售策略，例如：躉繳轉期繳有關。除傳統型年金險外，包括傳統型壽險、傷害險與健康險全數展現強勁的成長動能，激勵2024年整體傳統型保險新契約保費5,015億元，年增20.9%。

以各個通路業績來看，新契約保費8,418億元中，壽險公司本身行銷體系3,806億元占45.22%；銀行保經代通路3,092億元占36.74%；傳統保險經紀人、保險代理人僅1,518億元占18.04%。若以險種資料來看，投資型保險銀行保經代通路與壽險公司的比率約為0.55：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會表示，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

壽險公司

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