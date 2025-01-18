國泰世華銀新南向分行 獲利躍進

國泰世華銀行長期深耕海外，近年逐步穩固海外的據點網絡，奠定海外發展的基礎，未來更將持續投入海外數位基礎建設的建置、持續招募與培養海外管理人才，強化海外運營能力；國泰世華表示，近年「新南向」各國分行獲利明顯成長，不過大中華地區的分子行則受當地景氣趨緩影響，經營方向以嚴控資產品質為主，獲利「穩中求進」。

國泰世華指出，位處大中華區的香港屬國際金融中心，擁有完備的金融體系與發展成熟的金融市場，又與台商早期跨國發展有著深度連結，仍保留一定的獲利基礎；新加坡分行除受益於台商供應鏈移轉，帶動當地存、放款業務外，地緣政治風險亦促使台商跨國資金湧入，提升當地財富管理業務量，使得新加坡分行獲利相較其他地區有大幅度的增長。

以東協地區整體經濟成長預測來看，名列前茅的有越南、菲律賓及馬來西亞，這些地區皆為國泰世華2024年新南向授信主要增加國家。

國泰世華強調，未來將持續以客戶服務為中心，建置多元海外產品與服務，持續助力客戶國際布局。