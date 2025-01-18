國泰世華銀 「1234營運策略」大進擊

國泰世華銀行近日召開全行主管齊聚、一年一度的「經營管理研討會」，國泰世華銀行董事長郭明鑑宣布，將持續以「1234策略」擴展營運成果、加大海外資源投注的力道，於海內外持續推動「以客戶為中心」的優質金融服務，朝區域型銀行邁進。

2024年國泰世華銀行成果豐碩，不僅獲國際權威金融媒體《The Banker》頒發2024年「台灣最佳銀行」殊榮，獲利更續創新高，稅後純益達384億元，年成長率逾三成，創下近十年最高。

國泰世華「1234營運策略」為：在One Bank的願景下，以「數位」和「智能」作為兩大驅動力，推動包括「新零售」、「新法金」、「新市場」等三項業務主軸的營運效能，並持續強化「IT資安」量能、豐富「跨域人才」、健全「風管與法遵」制度，以及落實「ESG」永續理念等四項基礎工程。

國泰世華2025發展重點，除持續以「1234策略」 擴展營運成果，維持消金好表現的同時，持續衝刺企金與海外業務，並加大海外資源投注的力道，於海內外持續推動「以客戶為中心」的優質金融服務，朝區域型銀行邁進。

國泰世華奠基於穩健體質，2024年續創高峰。因放款動能強勁，全年淨利息收入達雙位數成長；財富管理各項商品銷量提升、信用卡海外簽帳金額增加，淨手續費收入年成長逾三成；信用卡上全年總簽帳金額逾7,630億元，主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率表現良好。

郭明鑑表示，「國泰世華每一位同仁的DNA裡，都深植了One Team的服務精神，這是讓我們能持續向前進的動力，也是彼此更加緊密、團結的原因。」除感謝同仁的付出外，郭明鑑也強調，未來要朝更多元的市場邁進，海內外同仁齊心，為打造Regional Bank（區域型銀行）而努力。

國泰世華總經理李偉正在會議上也對全行在詐騙攔阻方面所作的努力表示感謝，並強調國泰世華將持續投入反詐行動，與政府機關及民間單位共同守護民眾珍貴的資產，同時肯定同仁2024的付出，創下不俗的表現。李偉正亦期勉大家秉持創新精神，持續努力，衝刺「新零售」、「新法金」、「新市場」三項業務主軸，持續作客戶的最佳夥伴。

做為追求永續發展的企業，面對全球日益嚴峻的詐騙問題，國泰世華亦肩負起全方位資產守護者的角色，積極投入反詐活動，運用科技偵查、金融專知、耐心關懷等方式守護民眾。根據刑事局最新公布的數據，截至2024年9月，國泰世華阻詐件數近1,800件，金額逾13.8億元，居金融同業之冠。