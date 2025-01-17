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連15年中小企業放款第一 第一銀開辦中小微企業專案貸款

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
第一銀行支持中小企業發展不遺餘力，截至2024年底已連續15年蟬聯中小企業放款市占率排名第一。圖／第一銀行提供
第一銀行支持中小企業發展不遺餘力，截至2024年底已連續15年蟬聯中小企業放款市占率排名第一。圖／第一銀行提供

第一銀行支持中小企業發展不遺餘力，截至2024年底已連續15年蟬聯中小企業放款市占率排名第一，近年來配合政府政策陸續推出「疫後振興專案貸款」、「低碳化智慧化轉型發展貸款」及「千億振興融資方案」等，積極提供全方位財務支援，與中小企業一同成長。

為進一步落實普惠金融暨提升中小微企業競爭力，第一銀行自1月15日起響應經濟部推出「中小微企業多元發展專案貸款」，提供雇用員工數30人以下之每一申貸事業額度最高3500萬元，搭配中小企業信保基金保證成數最高十成，並可申請額度最高250萬元，期間最長6個月，年利率1.5％之利息補貼，以協助中小微企業邁向數位轉型、淨零轉型及通路發展三大策略，持續為台灣經濟注入新的動能。

第一銀行也積極配合政府「綠色及轉型金融行動方案」政策，積極致力於ESG（環境、社會、公司治理），推動綠色永續金融，提供企業包含「永續績效連結授信專案」、「再生能源永續貸款」、「綠色企業優惠貸款」等各式優惠融資，引導企業邁向淨零轉型。為響應國際減碳趨勢，推動產業低碳轉型，透過「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」提供國內企業減碳所需資金，除可鼓勵中心廠及各產業龍頭攜手供應鏈廠商減碳，另協助中小企業依自身減碳計畫取得淨零轉型資金，以具體行動支持企業邁向永續經營。

中小企業 減碳 第一銀行

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