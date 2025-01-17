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富邦金今年擬徵才6700人 MA首年挑戰百萬年薪

中央社／ 台北17日電

年後轉職潮即將來臨，富邦金公布聯合徵才計畫，今年金控暨各子公司預計招募6700人，其中儲備幹部（MA）首年即挑戰百萬年薪。南山人壽今年預計招募5000名新血，鎖定數位金融科技、精算及綠領人才。

迎接開春求職潮，國內金控雙雄陸續公布今年徵才計畫，富邦金暨各子公司預計招募6700名金融人才，國泰金暨人壽、銀行、產險、證券及投信子公司聯手招募逾7500名新血，光金控雙雄合計開出逾1.42萬名職缺。

富邦金表示，今年金控暨各子公司預計招募6700名人才，職缺除了銀行法金與個金儲備人才、壽險業務員、證券營業員、產險通路及營業人員外，更鎖定金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才，加速儲備數位及數據人才。

每年詢問度最高的「富邦MA計畫」，今年預計招募28組、合計逾60名儲備幹部，職缺需求橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、投顧、期貨、投信、海外等事業單位，將提供2年2次升遷及首年即挑戰百萬年薪機會，履歷收件至今年3月31日止。

富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金為台灣資產規模第2大、市值最大的金控公司，連16年穩居台灣金控業每股盈餘龍頭，追求經營績效的同時，也致力打造友善職場，每年投入近新台幣1.5億元生育補助，以及優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假，並有員工持股信託制度。

南山人壽亦將大舉招募跨域永續多元人才，今年預計招募5000名新血，包括500名內勤及4500名外勤。

因應數位發展趨勢，南山人壽今年內勤徵才重點聚焦AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等專業人才，另因應接軌IFRS 17及ESG永續趨勢，具備接軌IFRS 17相關精算制度、財務會計及ESG經驗的專業人才亦是招募重點領域。

業務員增員方面，南山人壽策略上持續以招募年輕族群為目標，南山人壽指出，公司相當重視業務專業能力培養，提供每月專案獎金及為期12個月、累計超過200個小時紮實系統化訓練課程，每年另投注逾2億元培育全職業務新人，並提供具競爭力獎酬制度，表現優異的業務新人通常銷售業務獎金加計專案獎金後，首年度年收入即可突破百萬元。

南山人壽 富邦金 金融科技

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