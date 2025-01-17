壽險獵地「脫北」潮 南山人壽砸9.6億元買彰化縣員林市逾千坪土地

大型壽險出手獵地出現「脫北」現象。南山人壽17日經董事會決議，以9.6億元向台隆塑膠購置彰化縣員林市莒光段3筆土地素地，面積約1,395坪；本案預計在開發後，部分作為彰化地區分公司及通訊處之自用辦公大樓，部分作為投資使用。

南山人壽公告指出，將自台隆塑膠手中，買下彰化縣員林市莒光段3303、3305、3307地號等三筆土地，面積為4,610.3平方公尺，折合約1,395坪，交易金額為9.6億元。

南山人壽表示，本案購置的土地鄰近員林火車站，員林火車站於2014年完成鐵路高架化，目前為商業核心，員林主要商業用地多集中於此，周邊多小型商店、餐飲、健身房等，發展成熟，並鄰近員林基督教醫院，具良好生活機能及發展潛力。

南山人壽去年也曾數度購入不動產，2024年4月18日公告，經董事會決議，在桃園市桃園區、台南市新市區購置不動產，合計斥資23.58億元，顯示南山人壽近年購地策略不僅「脫北」，還持續「南向」。

南山人壽表示，以11.7億元向合輝建設開發購置位於桃園市桃園區小檜溪重劃區的合輝大璽萬象大樓，未來將作為桃園分公司、自用通訊處辦公室及教育訓練教室所用。

南山人壽指出，合輝大璽萬象大樓為地上22層、地下四層鋼筋混凝土造大樓，南山人壽預計將於2025年取得使用執照。

據了解，合輝大璽萬象大樓坐落於桃園市桃園區小檜溪重劃區內，鄰地有大型商場、辦公室投資，應能帶起區域商業發展動能，隨著重劃區逐步建設完成，未來發展可期。

南山人壽同時以11.88億元向台灣瑞肯物流購置台南市新市區看西路5號的土地及廠房，目的是依保險法規定，進行不動產投資；南山人壽強調，該案以收取穩定長期租金收益為購置目的。

南山人壽表示，該案土地面積約5,446.52坪、建物面積約3,075.94坪，台灣瑞肯物流公司擬以售後回租方式處分本案。

據了解，該案位於台南市新市區樹谷園區，隨台積電（2330）、ASML等大廠進駐南科，帶動區域產業發展，工業重鎮漸漸由永康區轉移至新市地區，連接南部科學園區路竹、橋頭等科技工業區，預期未來發展具有潛力。