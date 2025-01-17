南山人壽砸9.6億買彰化素地 擬部分自用部分投資

南山人壽今天公告擬購置彰化縣員林市不動產，合計交易總額達新台幣9.6億元。南山人壽表示，預計在開發後，部分作為彰化地區分公司及通訊處自用辦公大樓，部分作為投資使用。

南山人壽今天傍晚發布重大訊息，擬購置彰化縣員林市3筆土地，土地面積折合約1395坪，交易總額達9.6億元。

南山人壽表示，經董事會決議，以9.6億元向台隆塑膠工業股份有限公司購置彰化縣員林市莒光段3筆素地，預計在開發後，部分作為彰化地區分公司及通訊處自用辦公大樓，部分作為投資使用。

南山人壽指出，此案購置土地鄰近員林火車站，員林火車站2014年完成鐵路高架化後，目前已成為商業核心，員林主要商業用地多集中於此，周邊多小型商店、餐飲、健身房等，發展成熟，並鄰近員林基督教醫院，具良好生活機能及發展潛力。