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福邦證熱心公益 包場招待員工、客戶觀賞「台灣超人」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
福邦證券與公司經營暨永續發展協會1月17日包場招待員工、客戶、會員等觀賞電影「台灣超人」。福邦證券公司執董暨公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華(左三)表示，「台灣超人」是一部勵志的電影，可看到更好的視野、找到自我超越的途徑。(福邦證券/提供)
福邦證券與公司經營暨永續發展協會1月17日包場招待員工、客戶、會員等觀賞電影「台灣超人」。福邦證券公司執董暨公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華(左三)表示，「台灣超人」是一部勵志的電影，可看到更好的視野、找到自我超越的途徑。(福邦證券/提供)

福邦證券（6026）繼2023、2024年包場，邀請員工、客戶觀賞灣聲樂團表演之後，2025年在新年伊始之際，攜手公司經營暨永續發展協會合辦「台灣超人電影觀賞活動；除了善盡企業社會責任，襄贊本土藝文活動之外，也希望透過影片中每一個不平凡的故事，激勵更多人勇於超越自己、面對困難時不輕言放棄。

福邦證券與公司經營暨永續發展協會，1月17日假台北市西門町真善美劇院，包場招待員工、客戶、會員等觀賞電影「台灣超人」。福邦證券公司執行董事暨公司經營暨永續發展協會理事長黃顯華表示，「台灣超人」是一部勵志的電影，片中介紹多位遭遇不同困境的超人，他們在面對艱難的處境時，沒有選擇逃避或放棄，而是百折不撓的克服困境、超越自己。他觀看後深受感動，希望公司同仁、客戶、協會會員，有更多人能來觀看，親自感受台灣超人的精神，進而在生活、工作、事業上，看到更好的視野、找到自我超越的途徑。

福邦證券除了致力於本業經營，專注資產管理、協助中型及中小型企業進入資本市場，挹注實體經濟發長之外，長期以來也不忘積極回饋社會，落實企業社會責任，對參與公益活動不遺餘力；更以實際行動支持、鼓勵本土藝文團體。繼2023、2024年連續兩年包場灣聲樂團音樂會之後，2025年也將於11月再次包一場灣聲音樂會，邀請客戶、員工一起觀賞優質的本土樂團表演。1月17日包場看電影「台灣超人」，同樣也是對該片製作團隊的認同與支持，同時用實際行動，給予所有展現生命韌性的台灣超人最大的鼓勵。

對合辦這場「台灣超人」電影觀賞活動的公司經營暨永續發展協會而言，這次活動格外具意義，因為公司經營暨永續發展協會有一位理事─黃鴻隆，也是一位生命鬥士，2歲又7個月即罹患小兒麻痺症，但身體殘缺並未羈絆他樂觀進取的進取心，26歲考取會計師，28歲於故鄉彰化創立誠品聯合會計師事務所，後來由會計跨入法律，推動公司法修正。除了傑出的專業成就之外，黃鴻隆還熱心公益，曾舉辦琉璃義賣，將所得全數用於協助身障者培養第二專長。雖然2024年榮獲「全球熱愛生命獎章」的黃理事，不幸在2024年底辭世，但他的精神將和台灣超人一樣，常存大家之心。

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