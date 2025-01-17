打造堅實理財專業團隊 華南銀行CFP人才數稱冠公股銀

為積極回應金融市場多元化的需求，及提供客戶全方位的理財建議與服務，華南金控（2880）旗下華南銀行致力培育財富管理業務專業人才，每年開辦「國際認證理財規劃顧問」 （Certified Financial Planner，簡稱CFP）課程專班以打造提供專業理財諮詢服務的堅實基礎。截至2024年底，全行CFP總有效持證人數逾200人，蟬聯公股第一、銀行業第三，堅持為客戶提供最高品質的財務規劃服務，打造更具競爭力的企業形象。

華南銀行指出，證照為美國財務規劃標準委員會（CFP Board）管理並授權推行的高端理財業務專業證照，對於財務規劃師的專業素養、倫理操守及服務水準有著嚴格要求，涵蓋範疇包括財務管理、風險與保險規劃、投資規劃、稅務規劃、退休規劃及遺產規劃等。持證除象徵著金融從業人員在財務規劃領域的專業性、可信賴性及高度責任感外，更是提升個人與企業品牌形象的重要指標。取得CFP證照不僅能系統化的協助員工財務規劃的專業技能，還能強化其解決客戶多元需求的能力，進而在個人職涯發展及金融服務中實現雙贏。

華南銀行基於品牌信譽、深耕財富管理業務，已榮獲第21屆國家品牌玉山獎-最佳產品獎「智能投資-好基智」與菁業獎2024年「財富管理獎」、「法人信託金融獎」及「個人信託金融獎」等殊榮，在財富管理及數位創新等領域受到國家及各方肯定。另外，華銀也致力提升全行行員理財素養，建構從客戶需求出發、規劃量身適合金融產品的專業理財團隊，成為客戶最堅實的財富管家，幫助更多客戶掌握未來財務自主權。

展望未來，華南銀行將繼續秉持信賴、熱誠、創新的精神，持續優化產品、服務、專業等面向，透過培育卓越人才及提升卓越服務努力守護客戶的資產，善盡社會責任，成就客戶的美好人生。華銀相信，這不僅是對員工職涯的最佳投資，更是對客戶、企業及社會負責的承諾。