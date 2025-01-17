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獨／兆豐金董事長董瑞斌任央行新任理事

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
兆豐金控董事長董瑞斌。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
兆豐金控董事長董瑞斌。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

總統府17日頒布最新命令，中央銀行第20屆理事會任期將至今年1月26日為止，特派央行副總裁嚴宗大、朱美麗，以及兆豐金控（2886）董事長董瑞斌為央行第21屆理事會理事並為常務理事；另外，陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為中央銀行第21屆理事會理事。

央行新任理事任期自今年1月27日至2030年1月26日為止。

央行新任常務理事董瑞斌，目前身兼金融圈多項要職，不僅是兆豐金控與兆豐銀行董事長，同時也是銀行公會理事長、金融總會理事長，在金融圈資歷深厚、堪稱「綠營的金融一哥」，曾任合庫金控（5880）董事長、國立中山大學國際金融研究學院院長、高雄銀行董事長、第一金控董事長、台北大眾捷運董事長、悠遊卡董事長、中央存保董事長等職。

兆豐金控 央行 董事長

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