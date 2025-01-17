快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

壽險公會：九家榮民醫療體系 加入「保險理賠醫起通」服務

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險公會17日發布新聞稿指出，自2025年1月17日起，高雄榮民總醫院臺南分院、臺中榮民總醫院埔里分院、臺中榮民總醫院嘉義分院、臺中榮民總醫院灣橋分院、臺北榮民總醫院玉里分院、臺北榮民總醫院員山分院、臺北榮民總醫院桃園分院、臺北榮民總醫院臺東分院、臺北榮民總醫院蘇澳分院等九家醫療機構，正式加入壽險公會的「保險理賠醫起通」服務。

本次榮民醫療體系的加入，特別感謝立法委員林楚茵在立法院質詢退輔會時的積極推動，促使退輔會全力協調榮總體系醫院加入此項便民服務。

「保險理賠醫起通」是壽險公會與21家壽險與產險公司及43家醫療機構共同合作的保險科技服務，旨在簡化傳統醫療理賠流程，為民眾提供便捷的理賠服務體驗，並降低醫院的作業成本。透過這項服務，民眾在就診後只需向醫師申請一份診斷證明書和收據文件，之後可授權保險公司向醫院調閱診斷證明及收據，醫院即可將醫療資料直接傳送至民眾指定的保險公司，縮短奔波於醫院與保險公司之間的時間，減少金錢與精力的負擔。

本次榮民醫療體系的大規模加入，不僅展現了政府跨部會合作的決心，更體現了落實普惠金融的具體行動。這項進展標誌著「保險理賠醫起通」服務範圍的重要擴展，讓更多退伍軍人及一般民眾都能享受到便捷的保險理賠服務。

保險理賠醫起通服務呼應賴總統健康台灣政策目標，確保每位民眾都能享有優質的醫療服務。壽險公會在金融監理委員會保險局的指導下，積極推動保險科技的應用，落實公平待客、友善服務及普惠金融的政策目標。通過與各家保險公司合作，壽險公會致力於打造更加便捷且永續的理賠服務流程，進一步降低醫療機構的行政負擔。

為了提升服務質量，壽險公會將持續邀請更多醫療院所加入「保險理賠醫起通」服務。壽險公會期望透過這項服務，讓民眾在商業醫療保險理賠過程中享有便捷和透明的體驗，同時減少醫院的行政成本，使保險成為每位民眾生活中的堅實保障。

保險 榮民 理賠

延伸閱讀

台灣醫療社團法人協會成立 凝聚醫界共識共創健康未來

「小醫院大作為」國際義診展現台灣實力 惠來醫療體系打造幸福社區醫療

日本流感肆虐 台積電設廠地熊本縣去年底患者數創新高

沒有保障的焚城？加州洛杉磯大火的住宅「拒保困境」與理賠問題

相關新聞

川普上任進入倒數 新台幣震盪微升收32.926元

美國總統當選人川普20日正式上任，美元升勢暫歇，轉為高檔盤整，亞幣趁勢反彈，新台幣兌美元震盪小升，今天收盤收32.926...

獨／兆豐金董事長董瑞斌任央行新任理事

總統府17日頒布最新命令，中央銀行第20屆理事會任期將至今年1月26日為止，特派央行副總裁嚴宗大、朱美麗，以及兆豐金控（...

壽險保費收入亮眼 2024年新契約保費8,418億元、年增25.4%

壽險保費收入亮眼。壽險公會17日公布，2024年全年保費收入（加計負債）合計為2兆4,401億元，年增11.5%；其中新...

簡立忠：亞洲資產管理中心為核心 IPO申請目標72家

櫃檯買賣中心董事長簡立忠表示，民國113年台灣整體經濟朝正向發展，櫃買市場穩步成長，113年指數漲幅9.33%。他說，今...

台中銀 Lolly Bank 攜手台中銀證券 推銀證同開享千元回饋

台中銀行（2812）17日宣布攜手台中銀證券推出「銀證同開，雙銀享好康」行銷活動，活動期間自即日起至今年12月31日，凡...

用數位行善公益成趨勢 全盈+PAY 捐款筆數增2倍

根據「2022數位時代下的公益現況」調查報告顯示「數位行善」已漸成趨勢。2023年9月全盈+PAY透過全家超商愛心大平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。