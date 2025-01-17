壽險公會：九家榮民醫療體系 加入「保險理賠醫起通」服務

壽險公會17日發布新聞稿指出，自2025年1月17日起，高雄榮民總醫院臺南分院、臺中榮民總醫院埔里分院、臺中榮民總醫院嘉義分院、臺中榮民總醫院灣橋分院、臺北榮民總醫院玉里分院、臺北榮民總醫院員山分院、臺北榮民總醫院桃園分院、臺北榮民總醫院臺東分院、臺北榮民總醫院蘇澳分院等九家醫療機構，正式加入壽險公會的「保險理賠醫起通」服務。

本次榮民醫療體系的加入，特別感謝立法委員林楚茵在立法院質詢退輔會時的積極推動，促使退輔會全力協調榮總體系醫院加入此項便民服務。

「保險理賠醫起通」是壽險公會與21家壽險與產險公司及43家醫療機構共同合作的保險科技服務，旨在簡化傳統醫療理賠流程，為民眾提供便捷的理賠服務體驗，並降低醫院的作業成本。透過這項服務，民眾在就診後只需向醫師申請一份診斷證明書和收據文件，之後可授權保險公司向醫院調閱診斷證明及收據，醫院即可將醫療資料直接傳送至民眾指定的保險公司，縮短奔波於醫院與保險公司之間的時間，減少金錢與精力的負擔。

本次榮民醫療體系的大規模加入，不僅展現了政府跨部會合作的決心，更體現了落實普惠金融的具體行動。這項進展標誌著「保險理賠醫起通」服務範圍的重要擴展，讓更多退伍軍人及一般民眾都能享受到便捷的保險理賠服務。

保險理賠醫起通服務呼應賴總統健康台灣政策目標，確保每位民眾都能享有優質的醫療服務。壽險公會在金融監理委員會保險局的指導下，積極推動保險科技的應用，落實公平待客、友善服務及普惠金融的政策目標。通過與各家保險公司合作，壽險公會致力於打造更加便捷且永續的理賠服務流程，進一步降低醫療機構的行政負擔。

為了提升服務質量，壽險公會將持續邀請更多醫療院所加入「保險理賠醫起通」服務。壽險公會期望透過這項服務，讓民眾在商業醫療保險理賠過程中享有便捷和透明的體驗，同時減少醫院的行政成本，使保險成為每位民眾生活中的堅實保障。