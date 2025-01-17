富邦卡新春回饋再加碼 旅遊購物餐飲最高享8%回饋

隨著年節將至，台北富邦銀行推出豐富的新春刷卡活動，針對餐飲、賣場、電商、百貨以及國內外旅遊等多元場景，提供最高8%優質回饋，不論採買年貨或闔家出遊，都能善用富邦卡輕鬆省荷包、歡喜過好年。

富邦旅遊神卡「J卡」今年不僅國內消費優惠多，到酷澎、淘寶、Amazon JP等指定網站消費享滿額最高5%回饋，在海外旅遊上更擴大日韓特店經營，並新增泰國回饋，只要持J卡在日韓泰當地實體通路消費，登錄即可享最高6%回饋，若是在指定藥妝店、遊樂園、百貨公司、免稅店及日本SUICA交通卡等精選通路消費，再享2%加碼，合計最高可獲得8%回饋，另外，3月底前在日韓泰實體通路刷J卡累積滿8萬元，登錄贈1,200元刷卡金，有計畫到日韓泰旅遊的卡友，富邦J卡絕對是必備利器。

此外，用J卡在國內購買機票或透過訂房網訂購飯店住宿，消費滿額可享最高5%回饋，新戶辦卡且綁定北富銀帳戶自動扣繳信用卡費，除了核卡後90天內享國內消費最高3%回饋外，核卡後30天內購買國際航線機票或支付國外旅遊團費滿額再加贈免費機場接或送一趟，有意出國旅遊的民眾可別錯過。

過年少不了採買年貨，想要省時省錢省麻煩，善用電商網購絕對是聰明的好方法，即日起至2/28期間，持momo卡在momo通路中精選品牌消費，可享最高7%回饋；6/30前在店外指定服飾、海外電商通路消費，可享滿額最高5%回饋，想為家中除舊布新或採購年節禮品，都能透過momo卡輕鬆滿足。

農曆年節也是國人手機汰舊換新的旺季，即日起至2/28期間，持台灣大哥大（3045）Open Possible聯名卡至台灣大哥大直營門市、myfone網路門市消費，登錄享單筆分6期0利率再享最高1,000元刷卡金回饋；6/30前至台灣大直營門市購買手機/平板空機，再享原價98折、配件原價95折優惠。若出國上網，Open Possible聯名卡可享台灣大哥大原號國際漫遊上網吃到飽最低8折優惠價，有需要的民眾可把握機會。

如果新春假期沒有出國計畫，不妨與親朋好友相約在國內歡聚。富邦Costco聯名卡今年提供了豐富的國內交通及餐飲優惠，6/30前在高鐵、台鐵消費並完成登錄，最高可獲得8%好多金回饋。1/31前到王品集團、漢來海港、欣葉、鼎王、海底撈等精選20大餐飲品牌消費，最高享5%回饋。倘若天冷不想外出，富邦Costco卡於6/30前也提供foodpanda、Uber Eats、inline、foodomo等四大精選外送平台優惠，刷卡消費最高可享3%回饋，在家悠閒享用美食，度過一個舒適溫馨的新年。

因應1/25至2/2春節連假，北富銀將同步調整信用卡帳單繳款期限，原2/9截止繳款之卡費，延後至2/14截止繳款；原2/11截止者，延後至2/17截止繳款，而已辦理自動轉帳的卡費，則會於調整後繳款截止日的晚間進行扣款，讓卡友年後資金調度更加從容。

同時，北富銀也提醒民眾，春節期間大筆支出較為頻繁，為避免消費時遇到不便，可提前確認信用卡的額度是否充足，及早申請調升額度，或在放假前先透過網路銀行或致電客服，設定信用卡預借現金密碼，假期內便可利用ATM隨時提領現金，有備無患。如有信用卡額度調整需求，則可利用數位客服線上申請「臨時額度調整」，申請流程簡便，審核速度快速，申請成功額度可即時生效，陪伴卡友歡度新春佳節。