壽險保費收入亮眼 2024年新契約保費8,418億元、年增25.4%

壽險保費收入亮眼。壽險公會17日公布，2024年全年保費收入（加計負債）合計為2兆4,401億元，年增11.5%；其中新契約保費8,418億元，年增25.4%，續年度保費1兆5,983億元，年增5.4%。

就新契約保費而言，壽險5,623億元占新契約保費的66.8%，年增27%；傷害險148億元占1.8%；健康險445億元占5.3%，年增10.7%；年金險2,200億元占26.1%，年增25.9%。

壽險公會指出，傳統型保險商品部分，傳統型壽險新契約保費4,371億元，年增23.7%，與美國聯準會啟動降息循環，部分壽險公司預期資金將回流美元保單，陸續調升美元利變型保單的宣告利率、推出美元利變型保單新商品，促進民眾購買意願，提升傳統型保險商品之銷售動能有關。

傳統型年金險新契約保費49億元，年減34.4%，可能與部分壽險公司配合逐步接軌IFRS 17，變更傳統型年金商品銷售策略（如：躉繳轉期繳）有關；由於傳統型年金險基期較低，2024年全年傳統型壽險新契約保費增加的影響大於傳統型年金險新契約保費收入減少的影響，因此，2024年整體傳統型保險商品新契約保費5,015億元，年增20.9%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費1,252億元，年增40%；投資型年金險新契約保費2,150億元，年增28.7%；與投資型保單新制2023年7月1日起上路，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等規定，導致2023年下半年投資型保險商品銷售難度增加，2023年投資型保險商品新契約保費收入較2024年低，以及2024年下半年部分壽險公司推出投資型年金險新商品，帶動投資型年金險及相關保險商品銷售，且2024年第4季股市多頭走勢，民眾對於投資市場持樂觀態度，連帶提升投資型保險商品銷售熱度有關，因此，2024年投資型保險商品新契約保費收入（含負債）3,402億元，年增32.6%。

以各個通路業績來看，新契約保費8,418億元中，壽險公司本身行銷體系3,806億元占45.22%；銀行經代保代通路3,092億元占36.74%；傳統保險經紀人、保險代理人僅1,518億元占18.04%。若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.55：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。