星展基金會關注弱勢族群 提供日常所需、促進社會共融

星展基金會致力透過多項專案及志工服務，協助弱勢族群擁有更具保障的生活和更光明的未來，同時陪伴為社會帶來正面改變的社會企業及中小企業成長。在台灣，星展基金會宣布與華山基金會和馴錢師財商研究中心合作，針對長者及經濟弱勢族群推動相關專案，並公布最新「亞洲商業影響力大獎」得獎名單，三家台灣企業「銀色大門」、「多扶旅行社」與「DOMI綠然」等共22家企業獲獎，將獲得獎勵金拓展計劃規模。

同時，人口高齡化已成為全球共同面臨的課題，國發會預期台灣2025年65歲以上高齡人口占比將超過20%，正式邁入「超高齡社會」。回應高齡議題與社會需求，星展基金會亦積極串聯社會各界，期望透過創新解決方案，提高銀髮族的生活品質、改善醫療保健與營養需求、消除社交孤立、建立跨世代職場共融，將高齡人口轉化為機遇。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英指出，星展基金會2014年成立至今已投入逾1,700萬新加坡幣（約4億新台幣），積極創造超越銀行業的影響力。考量社會不平等和人口老化已成為亞洲的迫切議題，星展基金會承諾10年內投入10億新加坡幣（約240億新台幣），並貢獻150萬小時員工志工服務時數，聚焦兩大主軸：「照亮當下：專注於照顧弱勢族群日常所需」，「點亮未來：推動普惠金融、促進社會共融」。第一波行動即是在星展集團六大市場推動15項相關倡議行動，同時關注提升高齡族群生活品質的方案。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，作為台灣最大的外商銀行及永續標竿企業，星展除了持續在金融領域發揮影響力，更在星展基金會支持下深耕在地環境永續與社會公益。為進一步滿足弱勢群體基本需求並協助其建立更具財務韌性的未來，星展基金會分別與華山基金會及馴錢師財商研究中心自2025年啟動三年計畫，總計將挹注600萬新加坡幣（約1.4億新台幣），打造更具包容性的共融社會。

提供日常所需：協助華山關懷三失長者 滿足身心需求

華山基金會長期透過全台400多個社區愛心天使站，為弱勢長者提供關懷訪視、送餐、陪同就醫、居家修繕等到宅服務。星展基金會將協助華山拓展愛心天使站規模，於基隆、台北、新北、花蓮、台東等地增設6個愛心天使站據點，並結合星展志工服務，讓失依、失智、失能的「三失」長者在居住社區即能取得日常需要資源，同時強化心理韌性，享有具尊嚴的人生下半場，預計三年可幫助5,881名長輩。

促進社會共融：攜手馴錢師打造AI平台 推動普惠金融

馴錢師財商研究中心致力推動財務知能教育（Financial Literacy），進而協助弱勢家庭發現問題、規劃財務開支，進而脫貧。星展基金會將攜手馴錢師建置人工智慧驅動的財務評估模型及平台，為社工師與經濟弱勢家庭提供專業的財務諮詢、解決方案及整合型社會福利資源數據庫。此項創新合作預計在三年內改善27萬名經濟弱勢族群的財務健康，進一步提升社會整體的財務知能與經濟韌性。

此外，2024年星展基金會「亞洲商業影響力大獎」也於近期揭曉，獎勵金規模達450萬新加坡幣（約1.1億新台幣），共22家亞洲企業獲獎。其中，來自台灣的企業「銀色大門」、「多扶旅行社」與「DOMI綠然」也贏得獎勵金，將擴大創新商業計畫的執行規模，造福更多弱勢群體。