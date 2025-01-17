台灣大攜手 ShopBack 搶攻全台上千家電商通路商機

台灣大哥大（3045）17日宣布與亞太最大線上現金回饋平台ShopBack策略結盟，攜手搶攻全台逾千家電商通路商機。台灣大表示「大哥付你分期」服務推出以來，2024年整體交易金額年較前一年成長45%，部分合作商家於第4季更創下134%的年增率。此外，隨著與momo購物網、486團購、台灣最大精品買賣APP「Popchill拍拍圈」等新通路夥伴陸續加入，2024年第4季「大哥付你分期」月均用戶數較去年同期大幅成長4成。

台灣大指出，台灣大用戶至ShopBack合作品牌電商購物，免持信用卡，僅需三步驟快速完成「先享後付」且可分期付款，再加上ShopBack無上限現金回饋，全面提升電商平台轉換率，創造用戶、電商商家、ShopBack、台灣大四贏局面。

ShopBack為亞太地區領先的購物及獎勵平台，與ShopBack合作的電商商家，若導入台灣大「大哥付你分期」服務，即能獲得ShopBack平台的加碼現金回饋及當季優惠活動。對ShopBack而言，台灣大的電信大數據優勢與龐大用戶基礎，加上「大哥付你分期」簡化支付流程，將有效帶動商家流量與交易量，台灣大則可藉由ShopBack橫跨全台千家品牌電商的通路優勢，接觸更多潛在合作夥伴，創造雙方共贏。

台灣大電信金融副總吳建頤表示，根據Research and Markets最新研究，全球先買後付BNPL（Buy Now Pay Later）市場2024年預計成長16.2%，達到4,862億美元，並持續穩定性的成長。

吳建頤表示，根據觀察此服務更快速普及於千禧世代與Z世代等年輕消費族群中；消費者在選擇電商平台，重視支付便利性與安全性與返利回饋是關鍵決策因素。

ShopBack香港及台灣總經理Arthur Wan指出，根據研究顯示，電商平台上繁瑣的支付流程或一次性高額支出往往是消費者放棄結帳的主要原因之一，這次與「大哥付你分期」的合作，旨在透過台灣大的電信大數據優勢，結合 ShopBack鎖定精準受眾，為電商商家打造全面性的成長策略與解決方案。合作商家除了提升交易流程的便利性，亦能藉由額外的行銷資源與支持，在競爭激烈的市場中搶占商機，進一步拓展客群並提升銷售表現。

台灣大表示，與 ShopBack合作，透過「大哥付你分期」消費者降低了一次性支出的壓力，同時享受ShopBack的現金回饋；也為電商商家帶來顯著效益，透過「分期支付降低消費門檻」、「提供台灣大用戶專屬登入即享服務，免繁瑣驗證」、「支付額度預先核准」以及搭配「ShopBack無上限現金回饋」，共四大核心優勢，助攻電商轉換率，提升品牌競爭力。台灣大將持續深化支付工具的便捷性與安全性，並結合數據驅動科技創新，協助電商業者拓展市場版圖，打造用戶、品牌與平台的共榮生態圈。