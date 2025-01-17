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簡立忠：亞洲資產管理中心為核心 IPO申請目標72家

中央社／ 台北17日電
櫃買中心董事長簡立忠。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠。櫃買中心／提供

櫃檯買賣中心董事長簡立忠表示，民國113年台灣整體經濟朝正向發展，櫃買市場穩步成長，113年指數漲幅9.33%。他說，今年將以亞洲資產管理中心政策為核心，上櫃掛牌申請家數目標為25家，申請興櫃家數目標新增47家。

櫃買中心今天舉行媒體年終紀者會，簡立忠表示，113年上櫃、興櫃首次公開發行（IPO）家數都有達標，目標申請上櫃家數為24家，實際申請為39家；申請興櫃目標47家，實際申請家數92家，皆高於目標數字。

櫃買市場113年股價指數最高在7月11日為281.34點，達89年6月17日以來高點；113年底指數收在255.84點，較112年底漲幅為9.33%。

113年上櫃市場日平均成交值為新台幣1122.75億元，上櫃股票日平均成交值960.84億元及外資買賣占全市場的比例22.74%，雙創歷年新高。

113年全體上櫃公司營收2兆7674億元，較112年增加7.2%；上櫃公司獲利家數達602家，占全體上櫃公司72%；113年發放112年度現金股利達1605億元，顯示上櫃公司113年仍展現強勁營運動能。

他表示，今年全球經濟依然存在許多不確定性因素，未來企業營運仍面臨諸多挑戰，不過整體來看，全球經濟仍具韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資。

他指出，櫃買中心114年將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心，以五大策略方針力挺中小微，提升櫃買多層次資本市場價值；擴大永續發展債券市場，協助發行人永續轉型；引領企業淨零，提升企業價值；引進國際創新商品，豐富櫃買市場深度與廣度及推動數位轉型；提升市場營運韌性與資安防護等。

櫃買中心 興櫃

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