快訊

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

台中銀 Lolly Bank 攜手台中銀證券 推銀證同開享千元回饋

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行Lolly Bank攜手台中銀證券共同推出銀證同開最高享千元回饋活動。台中銀行／提供
台中銀行Lolly Bank攜手台中銀證券共同推出銀證同開最高享千元回饋活動。台中銀行／提供

台中銀行（2812）17日宣布攜手台中銀證券推出「銀證同開，雙銀享好康」行銷活動，活動期間自即日起至今年12月31日，凡於線上同步開立「Lolly Bank數位帳戶」及「台中銀證券帳戶」，並綁定「Lolly Bank數位帳戶」為證券交割戶，就可以獲得數位商品禮券300元，限額1,000名。此外，台中銀證券再加碼，凡客戶完成首筆台股交易、定期定額扣款或達台股交易金額累計門檻等條件，還有機會再獲得最高700元的數位商品禮券，讓客戶輕鬆一次開立銀行及證券帳戶，享受雙重好康。

台中銀表示，台中銀一向致力於提供客戶多元化且貼心的金融服務，並持續推出優惠活動，同時推出「Lolly Bank數位帳戶」新臺幣高利活儲3%優惠活動，活動期間自即日起至5月31日，凡成功開立「Lolly Bank數位帳戶」者，即可享有新臺幣5萬元（含）以內按3%固定年利率計息的高利活儲優惠，名額限量1.5萬名。

為提供客戶零負擔的轉帳及提款，台中銀自即日起至5月31日，凡完成「Lolly Bank數位帳戶」開戶，每月即可享有臺幣跨行轉帳及跨行提款合計10次免手續費的專屬優惠，便利客戶輕鬆理財。

台中銀行以客戶需求為導向，持續提供優質的金融服務及多樣的優惠活動，期望與客戶建立良好及長久的互動關係。

台中銀行 台股 數位帳戶

延伸閱讀

開Porsche不能隨身帶著走 辦一張不鏽鋼信用卡就能想秀就秀

全聯門市ATM存零錢得8元開運購物金 今年目標全台300店

2025投資金融股怎麼選？專家「股息價差雙贏」：第一金（2892）、彰銀（2801）、台中銀（2812）

一卡通偕東聯互動推電子支付跨國匯兌 移工手機搞定

相關新聞

「一夜暴富、提錢退休」成真！ 年前台東開出800萬頭獎

台東一家彩券行昨晚開出今彩539頭獎，幸運兒中得800萬元獎金。有趣的是這家彩券行幾天前才剛搬家換風水，並在店外製作醒目...

簡立忠：亞洲資產管理中心為核心 IPO申請目標72家

櫃檯買賣中心董事長簡立忠表示，民國113年台灣整體經濟朝正向發展，櫃買市場穩步成長，113年指數漲幅9.33%。他說，今...

台中銀 Lolly Bank 攜手台中銀證券 推銀證同開享千元回饋

台中銀行（2812）17日宣布攜手台中銀證券推出「銀證同開，雙銀享好康」行銷活動，活動期間自即日起至今年12月31日，凡...

用數位行善公益成趨勢 全盈+PAY 捐款筆數增2倍

根據「2022數位時代下的公益現況」調查報告顯示「數位行善」已漸成趨勢。2023年9月全盈+PAY透過全家超商愛心大平台...

台幣折返跑 攀一周高點

美國通膨放緩加上台積電法說會登場，外資匯入買超台股，新台幣匯率昨（16）日收盤勁升1.37角，收在32.928元，為逾一...

臺銀、土銀2024年獲利創高 純益分別達289億與146億

公股行庫去年獲利創佳績，臺銀稅後純益289.6億元，土銀146.4億元，輸銀15.1億元，均創歷史新高。臺銀董事長凌忠嫄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。