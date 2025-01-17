台中銀 Lolly Bank 攜手台中銀證券 推銀證同開享千元回饋

台中銀行（2812）17日宣布攜手台中銀證券推出「銀證同開，雙銀享好康」行銷活動，活動期間自即日起至今年12月31日，凡於線上同步開立「Lolly Bank數位帳戶」及「台中銀證券帳戶」，並綁定「Lolly Bank數位帳戶」為證券交割戶，就可以獲得數位商品禮券300元，限額1,000名。此外，台中銀證券再加碼，凡客戶完成首筆台股交易、定期定額扣款或達台股交易金額累計門檻等條件，還有機會再獲得最高700元的數位商品禮券，讓客戶輕鬆一次開立銀行及證券帳戶，享受雙重好康。

台中銀表示，台中銀一向致力於提供客戶多元化且貼心的金融服務，並持續推出優惠活動，同時推出「Lolly Bank數位帳戶」新臺幣高利活儲3%優惠活動，活動期間自即日起至5月31日，凡成功開立「Lolly Bank數位帳戶」者，即可享有新臺幣5萬元（含）以內按3%固定年利率計息的高利活儲優惠，名額限量1.5萬名。

為提供客戶零負擔的轉帳及提款，台中銀自即日起至5月31日，凡完成「Lolly Bank數位帳戶」開戶，每月即可享有臺幣跨行轉帳及跨行提款合計10次免手續費的專屬優惠，便利客戶輕鬆理財。

台中銀行以客戶需求為導向，持續提供優質的金融服務及多樣的優惠活動，期望與客戶建立良好及長久的互動關係。