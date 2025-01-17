聯卡中心春節假期24小時待命 維穩刷卡安全全年無休

今年農曆新年春節假期即將到來，長達9天的連續假期，各項購物、餐飲、交通、旅遊的消費需求都將進入高峰，店家及民眾都期望各種支付需求及金融服務品質，為確保在春節連假期間能穩定順暢運作，聯合信用卡處理中心線上客服24小時營運，並提供刷卡設備緊急維修服務，除可透過全天候線上文字客服及電話申請外，還提供數位客服管道，包含「語音自助服務」及「聯卡e客服App」等方式，當持卡人或特約商店有信用卡交易問題或刷卡設備緊急維修的服務需求，都能迅速協助處理，讓民眾或特約商店能快速獲得信用卡相關資訊及服務。

非現金支付交易管道及場域日益增加，依2024年經濟部「批發、零售及餐飲業經營實況調查報告」統計資料，在2023年零售業銷售金額中以信用卡消費占比36.9%居冠，顯示民眾一般消費支出仍以信用卡支付為主流。隨著行動載具普及網路交易盛行，信用卡盜刷詐騙案件也時有所聞，聯合信用卡處理中心為強化網路交易安全，除提供發卡機構一次性密碼（OTP）驗證，另於付款時的身分驗證頁面增加動態「識別碼」，當持卡人進行網路消費付款時，持卡人須勾選與發卡機構發出的相同「識別碼」以核對網站真實性，聯卡中心期望與金融機構共同打造更安全的支付環境，讓持卡人享有更安心的網路交易體驗。聯卡中心為使連假期間信用卡交易順暢，持續監控信用卡網路連線及系統運作，確保信用卡交易不中斷。

聯卡中心貼心提醒特約商店，為預應連假期間激增之刷卡交易量，實體門市可提前清點各項刷卡交易用品存量如刷卡機簽帳單感熱紙卷，若有不足可盡速申辦補充用品，以期配合物流業者運送作業時程，於連續假期前送達特約商店。

春節期間，聯卡中心線上客服24小時營運，並提供刷卡設備緊急維修服務，除可透過全天候線上文字客服及電話申請外，還提供數位客服管道，包含「語音自助服務」、「聯卡e客服App」及「智能自助服務」等方式，當持卡人或特約商店有信用卡交易問題或刷卡設備緊急維修的服務需求，皆能迅速協助處理，讓民眾或特約商店能快速獲得信用卡相關資訊及服務。聯卡中心全年無休致力打造安全、穩定的信用卡交易環境，提供多元、便利的服務管道，滿足多方的需求。