用戶數突破150萬人！icash Pay 宣布 APP 全新改版上線

愛金卡公司旗下icash Pay愛金付品牌成立超過5年，致力從用戶需求思維與場景應用出發，用戶數於去年即突破150萬人。為提供用戶更直覺、便利的使用體驗，icash Pay APP以「優化使用介面」、「擴充點數生活服務」、「多元支付查詢功能」等具體作法，全新改版正式上線。感謝用戶支持、好評再加碼新一波TWQR回饋活動，自1月15日起連續10天限量推出「TWQR掃碼用icash Pay，筆筆回饋50%」活動，新用戶可再搭配當月不限金額消費加贈50點，回饋最高100%。

全新icash Pay APP根據會員大數據分析，更貼近用戶需求優化操作使用介面，歸納TOP3用戶愛用的「錢包」、「生活服務」、「繳費稅」前三大主題情境，以單一頁面、分類收納夾的概念，方便用戶加速找到需求功能，介面簡約、操作更直覺，整體視覺更以白底搭配明亮色系及3D風格插畫，打造親切活潑的產品形象，讓用戶使用時感到耳目一新。

全新版本icash Pay APP更新增用戶引頸期待的「點數生活」服務，即日起，用戶可透過APP中「點數生活」服務，使用OPENPOINT點數兌換上百種數位票券，可兌換7-ELEVEN、星巴克、康是美、饗食天堂等知名連鎖品牌商品兌換券、現金抵用券等，另於正掃支付交易時，新增自行輸入消費折抵OPENPOINT點數數量，提升個人化消費體驗。

全新版本icash Pay APP多元支付查詢功能，除了既有的電子支付icash Pay餘額與交易歷程查詢功能外，更針對儲值卡icash2.0卡友新增NFC功能查詢，方便用戶24小時隨時隨地掌握icash2.0卡片餘額，近12筆交易紀錄一覽無遺、輕鬆管理個人生活消費，民眾可至Google Play商店/APP Store下載或更新icash Pay APP最新版本。

icash Pay去年舉辦icash Pay掃碼TWQR回饋活動，多次吸引網友在PTT上熱烈討論，有效帶動icash Pay於TWQR商家的使用人數及交易金額。為鼓勵用戶持續使用TWQR服務，自1月15日至1月24日，限時10天推出「TWQR掃碼用icash Pay，筆筆回饋50%」活動，活動期間民眾可以在全台標示TWQR店家使用icash Pay掃描QR Code付款，即享有50%OPENPOINT點數回饋，每戶最高回饋上限50點，活動總上限30萬點。

1月18日至1月19日，icash Pay參與思味市集在台南永康大東橋商圈舉辦的「第五屆台南甜點節」，活動現場於指定店家使用icash Pay支付單筆消費滿100元，即可獲得15% OPENPOINT點數回饋等多項活動。