群益金鼎證券持續13度入選「臺灣永續指數」成分股 彰顯卓越 ESG 表現

群益金鼎證券（6005）再次入選「臺灣永續指數」成分股，這已是公司連續第13度獲此殊榮，彰顯公司在環境、社會及公司治理（ESG）領域的卓越表現及持續努力。展望今年，群益金鼎證券將秉持「財富創造者與健康陪伴者」使命，持續為社會與環境的美好未來做出更大貢獻。

董事長周秀真表示：「群益金鼎證券重視強台灣各地客戶，提供專業且優質的理財服務，成為客戶的可靠夥伴。我們不僅專注財富增長，也鼓勵客戶提升身心健康，並分析市場趨勢，打造信賴品牌。群益金鼎證券連續第13次入選台灣永續指數成分股，未來將繼續融入社會責任與永續發展，提供超越期待的金融服務。」

臺灣永續指數由台灣指數公司與富時國際有限公司共同評選，採用符合國際標準的ESG評鑑模型，透過內部的ESG評級與數據模型進行企業的ESG分析，針對環境、社會、公司治理三大支柱，並結合財務指標篩選出台灣上市成分股。所有評比資料均採用公司公開數據，確保公平、公正。

群益金鼎證券通過嚴格的評鑑標準，再度獲得臺灣永續指數成分股的專屬企業標章，這是公司在ESG領域的深耕及穩定表現的結果，並展現群益對企業社會責任的堅定承諾。

群益金鼎證券秉持「財富創造者與健康陪伴者」使命，致力於公司治理的正直與透明。公司董事會設有薪資報酬委員會、審計委員會、風險管理委員會及永續發展委員會等，確保營運管理與資訊披露的透明度，並落實資訊公開，增強企業的信任度。

在環境保護方面，群益金鼎證券積極推動永續發展，以實現聯合國永續發展目標（SDGs）。2024年8月舉辦「供應商大會」，吸引36家供應商參與，聚焦SDG 12「責任消費與生產」及SDG 13「氣候行動」，共同促進節能減碳與綠色供應。近期於宜蘭舉辦「自然生態保護倡議行動」，透過實地探索與永續工作坊互動，實踐SDG 12、13及SDG 15「保護陸域生態系」，並藉由座談交流深化SDG 17「夥伴關係」價值。群益金鼎證券將持續以實際行動回應SDGs，攜手供應商與客戶共同推動綠色轉型，為環境、社會與經濟創造長期永續價值。

在社會責任方面，群益金鼎證券第四度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，並獲得衛生福利部國民健康署頒發「健康職場認證-健康促進標章」，展現對員工身心健康的重視。隨後，公司舉辦「群起顧健康 益起來走走」ESG健走活動，吸引千名員工參與，累積步數8,027萬步，減碳2.01公噸，實踐SDG 3、12、13等目標。

在性別平等與多元共融方面，群益金鼎證券在「職場性別平等認證」中榮獲「金質獎」與「創意獎」，並通過各項活動傳遞性別平權與人權理念。

此外，群益舉辦第11屆「年度風雲MVP選拔」，以「金融友善服務」為主題，激勵員工提供優質服務，強化團隊合作與服務文化。

群益金鼎證券成立已逾三十五年，未來將繼續推動企業永續發展，持續為社會與環境的美好未來做出更大貢獻。