用數位行善公益成趨勢 全盈+PAY 捐款筆數增2倍

根據「2022數位時代下的公益現況」調查報告顯示「數位行善」已漸成趨勢。2023年9月全盈+PAY透過全家超商愛心大平台開通捐款服務，單在首月就有四成捐款來自全盈會員。進一步從全盈+PAY會員捐款現況來看，2024年下半年捐款筆數和總額都較前一年同期成長約2倍；去年4月初花蓮發生大地震，全國慷慨解囊關懷受災民眾，全盈+PAY會員當月捐款總額居全年之冠，電子支付在近年已逐步成為愛心公益的重要管道之一。

全盈+PAY總經理劉美玲說，全盈+PAY作為全家會員捐款管道之一，透過「全家愛心大平台」導流，讓全家會員與全盈用戶隨心、隨時、隨地使用全盈+PAY做愛心，同時響應聯合國永續發展目標 SDGs多項目標，包含關懷貧窮、消除飢餓、良好健康與社會福利、減少國內與國家間不平等、關懷氣候行動、保育海洋與海洋資源、陸域生態等。

從台灣公益團體自律聯盟公布最新數位公益現況調查結果來看，超過85%捐款人使用線上捐款，其中以線上刷卡82.7%占比最高，次為手機支付工具28.7%，對比2020年以手機支付捐款的比例，成長超過2倍。劉美玲表示，自全盈捐款服務開通後已累積超過八千筆捐款、捐款總額約430萬元，電支捐款筆數及額度明顯成長，即時行善對電支用戶而言，少了時間、空間限制，手一滑就能做公益，相對便捷，有助提升捐款效率。電支用戶不單懂得聰明消費，也是具有行動力的潛在捐款人。

目前全盈+PAY用戶中，女性占比約61%，全盈+PAY觀察，女性用戶不僅為消費主力，也較男性用戶更樂於參與優惠與回饋相關活動，其中41～45歲族群是參與行銷活動最大宗，另外，在婦女相關節日、年中慶或會員日期間，消費也較為增長；在2024年用戶捐款的性別分布上，女性約占75.5%，高於男性24.3%，不過，男性的月均捐款562元則略高於女性499元。

此外，全盈+PAY去年4月的單月捐款總額居全年最高，更占全年總額約45.6%。捐款突然暴增主要是因為花蓮大地震引發嚴重傷亡及災情，震驚全台，全家超商即刻啟動APP線上捐款等多種募款機制，其中全盈+PAY也是捐款方式之一，促使募款效率更迅速、即時。在數位公益現況調查結果中也發現，捐款前三大議題為兒福、身障和急難救助，花蓮大地震及過去災害募捐都是急難救助議題最顯著的實例。

農曆新年即將來臨，全盈+PAY也與慈濟基金會攜手傳愛，民眾不僅可以至「全家愛心大平台」使用全盈+PAY做公益，也能在慈濟基金會網站選擇全盈+PAY捐款送暖