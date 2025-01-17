快訊

陸客團來了！飯店、旅行社買盤一片火熱 觀光類股漲勢居冠

瞄準未來印太作戰 美陸戰隊正上演「新射擊鑑測」改革

拚第4次！鈕承澤關3年2個月想回家過年 「這原因」假釋成功

期交所1月17日調高高端疫苗期貨契約所有月份保證金比例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所1月17日調高高端疫苗期貨契約(QYF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高係高端疫苗(6547)經櫃檯買賣中心於2025年1月15日公布為處置有價證券(處置期間為2025年1月16日至2月7日)，期交所依規定調高高端疫苗期貨契約(QYF)所有月份保證金適用比例，自1月17日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2月7日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

期交所 疫苗 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

高端疫苗期 保證金調高

陸裁定台美日歐「共聚聚甲醛」傾銷 保證金最高74.9%

2月台股期指漲516點

期交所1月15日調整亞光及文曄期貨契約保證金比例

相關新聞

臺銀、土銀2024年獲利創高 純益分別達289億與146億

公股行庫去年獲利創佳績，臺銀稅後純益289.6億元，土銀146.4億元，輸銀15.1億元，均創歷史新高。臺銀董事長凌忠嫄...

台幣折返跑 攀一周高點

美國通膨放緩加上台積電法說會登場，外資匯入買超台股，新台幣匯率昨（16）日收盤勁升1.37角，收在32.928元，為逾一...

國銀人民幣存款餘額 連七年下滑

人民幣雙率雙降、投資魅力盡失。中央銀行統計顯示，截至2024年12月底，國銀人民幣存款餘額僅剩人民幣1,190.9億元，...

獨立銀行跨業銷售 金管會將鬆綁

金管會昨（16）日宣布，擴大獨立銀行跨業合作的對象和內容，新增納入期貨商和保經公司，准許期貨商可在銀行設櫃台做期貨開戶和...

LINE Pay 將申請電支執照

支付業今年度重頭戲登場，LINE Pay確定將向主管機關申請升格電子支付執照，進入籌備階段，待獲得許可後，會設立子公司專...

國泰世華 聯手北檢打詐

國泰世華阻詐成效連兩年蟬聯業界第一，為打造更安全的金融環境，昨（16）日宣布將與臺灣臺北地方檢察署攜手合作，由國泰世華銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。