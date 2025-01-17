期交所1月17日調高高端疫苗期貨契約所有月份保證金比例

臺灣期貨交易所1月17日調高高端疫苗期貨契約(QYF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高係高端疫苗(6547)經櫃檯買賣中心於2025年1月15日公布為處置有價證券(處置期間為2025年1月16日至2月7日)，期交所依規定調高高端疫苗期貨契約(QYF)所有月份保證金適用比例，自1月17日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2月7日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。