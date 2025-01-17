金蛇年台幣高利定存 年利率上看3%

迎接金蛇年，抓準農曆新年理財最佳時機，無論是剛入袋的年終獎金還是豐厚過年紅包，都可利用定存增加財富。台新銀行、滙豐銀行、新光銀行等都推出新春新台幣定存方案，年利率上看3%。

滙豐銀行即日起至2月28日止，針對符合資格的私人銀行及卓越理財尊尚客戶推出3個月期新台幣定存，可享年利率3%的優惠，單筆最低承作金額為300萬元，上限則為3,000萬元；另外，針對卓越理財客戶，滙豐銀也推出3個月期年利率2.2%、6個月期年利率2%的新台幣定存優惠，最低承作金額為100萬元，活動期限延長到今年3月31日。

王道銀行（2897）即日起至3月5日止，推出新台幣6個月期年利率2.2%的新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低新台幣2萬元起，單筆上限最高新台幣300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。另外，王道銀行也推出9個月期年利率1.99%優惠定存專案，單筆起存金額同樣最低新台幣2萬元起，最高新台幣300萬元，活動時間到4月30日截止。

LINE Bank即日起至2月10日止，推出2至13個月存期的新台幣專案，年利率最高達2%，每筆起存額100元起，上限為300萬元，最多可同時申請10筆專案定存。

台新銀行指出，民眾領到年終獎金與春節紅包，善用優利專案存款可有效放大資產。針對國人最愛的新台幣存款，推出「金優利新台幣定存專案」，採階梯式利率，前3個月年息2%，第4至12個月年息1.75%，平均年息達1.8125%，只要10萬元新資金就能參加，活動期間至3月底。

新光銀行即日起至2月10日止，針對近期有壽險到期客戶，新光銀推出「壽險給付金台外幣優利定存專案」，以壽險給付金承作，並至各分行臨櫃辦理，將享新台幣6個月定存年利率1.88%優惠，起存額為1萬元。

遠東商銀即日起至6月30日推出新台幣定存優惠專案，透過網路銀行及行動銀行，並以新資金承作定存，即可享12個月期年利率1.76%優惠，承作金額為20萬元至200萬元。

安泰銀行則針對財富管理的會員推出「祥蛇送利」台幣定存專案，新資金單筆滿新台幣100萬元可享6個月期1.78%優惠利率，活動期間至3月底。